Як прикрасити ялинку на Новий рік 2027: які обрати кольори та декор

Якщо в голові невпинно крутиться питання, як цього року прикрашати ялинку, то цей матеріал для тебе. Розповідаємо, якою може бути новорічна ялинка 2027 року: які вибрати кольори, іграшки та гірлянди.

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2027: жива чи штучна

Справжня чи штучна ялинка – це особистий вибір кожного, і тут варто враховувати лише свої вподобання. Якщо хочеш, щоб у хаті пахло хвоєю та новорічними святами – тоді обирай справжнє дерево.

Для практичних людей підійде штучна ялинка, адже вона прослужить не один сезон і не залишить хвойні голки на підлозі.

В обох випадках слід виявити уважність при виборі новорічного дерева. Вибираючи живу ялинку, орієнтуйся на колір хвої, товщину стовбура та пишність гілок. У випадку зі штучним деревом варто звернути увагу на матеріал та тип збирання.

У який колір вбирати ялинку в 2027 році

Молочний, бежевий, шампань, карамель та світле золото. Ці кольори відмінно підійдуть для року Кози, оскільки перегукуються із символікою цієї тварини. Природні, м’які відтінки у тандемі з натуральними матеріалами – відмінний варіант для спокійного та затишного декору. Шоколадний, темний беж, кавовий, кремовий та пісочний. Така кольорова гама виглядає дорого і перегукується із трендовою природною тематикою. Її можна використовувати для створення ялинки в елегантному вечірньому стилі або кантрі. Вічна класика: червоний та золотий. Тут можна погратися з відтінками кольорів – обрати бордовий чи винний у поєднанні зі світлим золотом. Декор ялинки буквально заграє новими фарбами, якщо додати трохи коричневого. Світло-зелений, оливковий, темне золото, беж і шампань. На перший погляд здається, що такі кольори складно поєднувати між собою, але вже після перших прикрас думка зміниться. Натуральний зелений у поєднанні з пастельними тонами та золотом створює ефектне, дороге оформлення.

Як прикрасити ялинку в 2027: які прикраси обрати і як поєднувати

Тренди ялинок 2027

Найбільша міжнародна виставка святкового декору Christmasworld у Франкфурті представила прогноз трендів на 2027 рік. Дизайнери рекомендують використовувати стилі:

сlear + lovely (скло, природні матеріали, приємні відтінки та витончені прикраси);

structural + emotive (геометрія, товсте скло, метал, графіт та димні кольори);

noble + fancy (яскраві кольори, незвичайні форми та текстури, штучні квіти незвичайних відтінків).

Для тих, хто не шукає дизайнерських рішень, можна виділити такі основні види прикрас для ялинки 2027:

Банти з різних матеріалів та різноманітних форм. Вже кілька років банти залишаються одним із головних трендів новорічного декору. 2027 рік не стане винятком, тому сміливо використовуй ці прикраси замість куль або в поєднанні з ними. Вінтажні скляні іграшки. Тут вибір не менш різноманітний: бурульки, підвіски, рельєфні кулі, краплі та інші скляні фігурки. Хендмейд та сушені фрукти. Новорічні іграшки можна зробити власноруч, використовуючи природні матеріали. Це можуть бути справжні шишки, сушене листя, плетені або дерев’яні прикраси. Також красиво виглядають сушені ягоди та інші фрукти, наприклад, кружечки сушеного апельсина.

Яку гірлянду обрати для ялинки 2027

Жодна новорічна ялинка не обійдеться без гарного освітлення. Сьогодні існує така різноманітність гірлянд, що при оздобленні ялинки можна обійтися і без іграшок. Виділимо основні:

гірлянда-роса (крихітні вогні на тонких дротах);

гірлянда-нитка (довга нитка з рівномірними лампочками);

лампочки-кульки;

гірлянди-бурульки (скляні лампи або світлодіоди у вигляді бурульок, що звисають);

штора або водоспад (світлодіодна завіса з безліччю маленьких вогнів).

Також варто зазначити, які бувають відтінки світла гірлянд: теплий жовтий, яскравий жовтий або янтарний, білий, холодний білий.

Як прикрасити ялинку у 2027, щоб залучити удачу на рік Кози

Вважається, що для благополуччя у новому році необхідно “вшанувати” його символ. За китайським календарем символом 2027 стане Червона Вогняна Коза або Вівця.

Тому в новорічному декорі можна використовувати кольори, пов’язані з цією твариною, а також її фігурки. Наприклад, підійдуть іграшки на ялинку із фетру чи вовни.

Ідеально впишуться фігурки овечок чи кізок та інші м’які іграшки з натуральних матеріалів.

Оскільки Коза любить різні ласощі, на ялинку можна повісити пряники, печиво, горіхи чи фрукти.

Одним словом, експериментуй! Але нехай орієнтиром стане думка: новорічну ялинку 2027 року потрібно прикрасити так, щоб це сподобалося Вогняній Козі.

У чому зустрічати 2027 рік, які кольори вибрати для святкового вбрання та як створити новорічний настрій – розповідаємо у нашому матеріалі.

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