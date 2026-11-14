Стиль життя

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2027: які обрати кольори та декор

Людмила Яковюк, редакторка сайту 14 Листопада 2026, 20:30 4 хв.
як треба прикрашати ялинку у 2027 році
Ялинка на Новий 2027 рік Фото Pexels

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