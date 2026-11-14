Стиль жизни

Как украсить елку на Новый год 2027: какие выбрать цвета и декор

Людмила Яковюк, редактор сайта 14 ноября 2026, 20:30 4 мин.
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Елка на Новый 2027 год Фото Pexels

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