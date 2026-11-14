Как украсить елку на Новый год 2027: какие выбрать цвета и декор

Если в голове неустанно крутится вопрос, как в этом году украшать елку, этот материал для тебя. Рассказываем, какой может быть новогодняя елка 2027 года: какие выбрать цвета, игрушки и гирлянды.

Как украсить елку на Новый год 2027: живая или искусственная

Живая или искусственная ель – это личный выбор каждого, и здесь стоит учитывать только свои предпочтения. Если хочешь, чтобы в доме пахло хвоей и новогодними праздниками – тогда выбирай настоящее дерево.

Для практичных людей подойдет искусственная елка, ведь она прослужит не один сезон и не оставит после себя хвойные иголки на полу.

В обоих случаях нужно проявить внимательность при выборе новогоднего дерева. Выбирая живую ель, ориентируйся на цвет хвои, толщину ствола и пышность веток. В случае с искусственным деревом стоит обратить внимание на материал и тип сборки.

В какой цвет наряжать елку в 2027 году

Молочный, бежевый, шампань, карамель и светлое золото. Эти цвета отлично подойдут для года Козы, поскольку перекликаются с символикой данного животного. Природные, мягкие оттенки в тандеме с натуральными материалами – отличный вариант для спокойного и уютного декора. Шоколадный, темный беж, кофейный, кремовый и песочный. Такая цветовая гамма выглядит дорого и перекликается с трендовой природной тематикой. Ее можно использовать для создания елки в элегантном вечернем стиле или стиле кантри. Вечная классика: красный и золотой. Здесь можно поиграть с оттенками цветов – выбрать бордовый или винный в сочетании со светлым золотом. Декор елки буквально заиграет новыми красками, если добавить немного коричневого. Светло-зеленый, оливковый, темное золото, беж и шампань. На первый взгляд кажется, что такие цвета сложно сочетать между собой, но уже после первых украшений мнение поменяется. Натуральный зеленый в сочетании с пастельными тонами и золотом создает эффектное, дорогое оформление.

Как украсить елку в 2027: какие украшения выбрать и как сочетать

Тренды елок 2027

Крупнейшая международная выставка праздничного декора Christmasworld во Франкфурте представила прогноз трендов на 2027 год. Дизайнеры рекомендуют использовать стили:

сlear + lovely (стекло, природные материалы, приятные оттенки и изящные украшения);

structural + emotive (геометрия, толстое стекло, металл, графит и дымчатые цвета);

noble + fancy (яркие цвета, необычные формы и текстуры, искусственные цветы необычных оттенков).

Для тех, кто не ищет дизайнерских решений, можно выделить такие основные виды украшений для елки 2027 года:

Банты из разных материалов и разнообразных форм. Уже несколько лет банты остаются одним из главных трендов новогоднего декора. 2027 год не станет исключением, поэтому смело используй эти украшения вместо шаров или в сочетании с ними. Винтажные стеклянные игрушки. Здесь выбор не менее разнообразен: сосульки, подвески, рельефные шары, капли и другие стеклянные фигурки. Хендмейд и сушеные фрукты. Новогодние игрушки можно сделать своими руками, используя природные материалы. Это могут быть настоящие шишки, сушеные листья, плетеные или деревянные украшения. Также красиво смотрятся сушеные ягоды и другие фрукты, например кружочки сушеного апельсина.

Какую гирлянду выбрать для елки 2027

Ни одна новогодняя елка не обойдется без красивого освещения. Сегодня существует такое разнообразие гирлянд, что при украшении елки можно обойтись и без игрушек. Выделим основные:

гирлянда-роса (крошечные огни на тонких проволоках);

гирлянда-нить (длинная нить с равномерными лампочками);

лампочки-шарики;

гирлянды-сосульки (стеклянные лампы или светодиоды в виде свисающих сосулек);

штора или водопад (светодиодный занавес с множеством маленьких огней).

Также стоит отметить, какие бывают оттенки света гирлянд: теплый желтый, яркий желтый или янтарный, белый, холодный белый.

Как украсить елку в 2027, чтобы привлечь удачу в год Козы

Считается, что для благополучия в новом году необходимо “уважить” его символ. По китайскому календарю символом 2027 года станет Красная Огненная Коза, или Овца.

Поэтому в новогоднем декоре можно использовать цвета, связанные с этим животным, а также его фигурки. К примеру, подойдут игрушки на елку из фетра или шерсти.

Идеально впишутся фигурки овечек или козочек и другие мягкие игрушки из натуральных материалов.

Поскольку Коза любит разные лакомства, на елку можно повесить пряники, печенье, орехи или фрукты.

Одним словом, экспериментируй! Но пусть ориентиром послужит мысль: новогоднюю елку 2027 года нужно украсить так, чтобы это понравилось Огненной Козе.

В чем встречать 2027 год, какие цвета выбрать для праздничного наряда и как создать новогоднее настроение – рассказываем в нашем материале.

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