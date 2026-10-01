Стиль жизни

В чем встречать 2027 год: какие цвета принесут праздничное настроение

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 октября 2026, 19:00 4 мин.
В чем встречать 2027 год: какие цвета выбрать для новогодней ночи
Фото Pexels

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