Матрица судьбы: как расшифровать свои числа и что они могут рассказать

Матрица Судьбы — это популярная система для самопознания, известная с 2006 года благодаря украинке Наталье Ладини.

В ее основе лежит синтез нумерологии, классической тарологии и концепции 22 Старших Арканов.

Метод рассматривает человека как уникальный энергетический код, где каждая цифра от 1 до 22 соответствует определенному архетипу.

Что означают цифры в матрице судьбы и объяснение, как ее рассчитать — читай в материале.

Матрица Судьбы: что означают цифры

Главная и единственная основа для расчета Матрицы Судьбы — это твоя дата рождения (день, месяц и полный год). Для системы эта дата является неповторимым числовым кодом, в котором зашифрованы все ключевые энергии твоей жизни.

Чтобы понять, как именно цифры из календаря превращаются в персональный психологический портрет, представь себе простой математический конструктор.

Каждое число твоей даты занимает свое четкое место в схеме. Единственное правило, которое стоит запомнить: поскольку в системе существует только 22 базовые энергии (арканы), любая цифра, большая 22, просто складывается между собой.

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Матрица Судьбы: что из нее можно узнать

Возьмем для примера дату рождения человека — 29 ноября 1990 года (29.11.1990).

Сначала мы превращаем саму дату рождения в базовые точки:

День рождения отвечает за личность и визитку (точка слева, западный угол) Человек родился 29-го числа. Поскольку 29 больше 22, мы складываем цифры между собой: 2 + 9 = 11. Следовательно, первая главная цифра личности — 11 (энергия Силы). Месяц рождения показывает духовный потенциал и интуицию (точка сверху, северный угол) Ноябрь — это 11-й месяц. Число 11 меньше 22, поэтому мы оставляем его без изменений. Вторая важная цифра — 11. Год рождения раскрывает материальное состояние и финансовые заложения (точка справа, восточный угол) Складываем все четыре цифры года рождения: 1 + 9 + 9 + 0 = 19. Поскольку 19 меньше 22, оставляем его как есть. Третья цифра — 19 (энергия Солнца и выдающегося успеха). Нижняя точка описывает главный кармический урок Чтобы ее узнать, мы просто складываем три предварительно полученные цифры: 11 + 11 + 19 = 41. Поскольку 41 больше 22, снова складываем цифры: 4 + 1 = 5. Четвертая точка — 5 (энергия Учителя и правил). Центральное число — это точка комфорта и гармонии души Оно вычисляется как сумма всех четырех крайних точек, которые мы только что нашли: $11 + 11 + 19 + 5 = 46. Снова упрощаем число, поскольку оно превышает 22: 4 + 6 = 10. Так мы получаем число 10 (энергия Фортуны и потока).

Полученные в результате сложения числа — это не просто случайные цифры от 1 до 22, а 22 Старших Аркана Таро, которые в Матрице Судьбы используются как глубокие психологические архетипы.

Когда ты рассчитываешь свою Матрицу, каждая цифра описывает определенную сферу жизни через соответствующий Аркан. Каждый из 22 Арканов имеет два проявления:

В плюсе: тогда человек живет в гармонии, раскрывает свой потенциал, легко преодолевает препятствия, получает финансовый успех и строит крепкие отношения.

тогда человек живет в гармонии, раскрывает свой потенциал, легко преодолевает препятствия, получает финансовый успех и строит крепкие отношения. В минусе: возникают внутренние блоки, повторяющиеся ошибки, конфликты и материальные трудности, ведь человек действует вопреки своей природной энергии.

Полный перечень 22 Арканов Матрицы Судьбы

Маг (Энергия новатора и первопроходца) — лидерство, отличное воображение, способность материализовать замыслы и вести за собой людей. Верховная Жрица (Энергия тайны и гармонии) — глубокая интуиция, дипломатичность, наблюдательность и умение чувствовать скрытое. Императрица (Энергия женственности и красоты) — плодородие, материальное благополучие, уход, красота, хозяйственность и материнство. Император (Энергия авторитета и власти) — дисциплина, ответственность, деловая хватка, умение управлять и строить крепкую структуру. Иерофант / Учитель (Энергия знаний и правил) — стремление учиться и обучать других, уважение к традициям, закону и семейным ценностям. Влюбленные (Энергия выбора и отношений) — коммуникабельность, эстетика, искренняя любовь к людям, создание красоты вокруг себя. Колесница (Энергия движения и победы) — целеустремленность, активность, умение ставить цель, управлять командой и постоянно двигаться вперед. Справедливость (Энергия причинно-следственных связей) — понимание кармических законов, честность, объективность и поиск правды. Отшельник / Мудрец (Энергия мудрости и самоуглубления) — аналитический ум, самостоятельность, глубокое познание мира и опыт. Колесо Фортуны (Энергия потока и удачи) — легкость, доверие к жизни, умение оказаться в нужном месте в нужное время. Сила (Энергия потенциала и выносливости) — высокая работоспособность, внутренний стержень, защита слабых и спортивный азарт. Повешенный / Иное видение (Энергия нового взгляда и служения) — креативность, милосердие, уникальное видение мира и помощь другим. Смерть / Трансформация (Энергия изменений и обновления) — способность легко оставлять прошлое, смелость, реформаторство и перерождение. Умеренность (Энергия искусства и души) — утонченное чувство прекрасного, умеренность, гармония, творчество и терпение. Дьявол / Тень (Энергия искушений и материального мира) — харизма, ораторский талант, видение слабостей других, высокий финансовый потенциал. Башня (Энергия духовного пробуждения) — разрушение устаревших стереотипов, строительство нового на месте старого, устойчивость. Звезда (Энергия таланта и признания) — яркая индивидуальность, популяризация своих умений, вдохновение и профессионализм. Луна (Энергия материализации мыслей) — развитое воображение, притяжение желаемого через мысли, связь с подсознанием. Солнце (Энергия процветания и радости) — масштабность, щедрость, оптимизм, общественная деятельность и большие проекты. Суд / Род (Энергия родовой силы) — тесная связь с семьей, глобальное мышление, проработка семейных сценариев. Мир (Энергия расширения и миротворчества) — отсутствие границ, любовь к путешествиям, масштабные международные проекты. Дурак / Свобода (Энергия выбора и освобождения) — легкость на подъем, отсутствие привязанностей, начинания с чистого листа.

Узнав свои Арканы, ты лучше поймешь собственные врожденные таланты, причины типичных жизненных ошибок и блоков, а также узнаешь, что принесет финансовый успех и гармонию в отношениях.

Матрица Судьбы и система Арканов являются эзотерической концепцией, созданной исключительно для самопознания. Она не является научно доказанной теорией, и ее не стоит использовать, когда нужно принять критически важное жизненное решение.

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