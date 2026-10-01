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Матриця долі: як розшифрувати свої числа та що вони можуть розповісти

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 17:00 5 хв.
що таке матриця долі
Фото Pexels

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