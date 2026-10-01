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День міста Запоріжжя 2026: коли та як в умовах війни відзначатимуть 256 річницю

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 15:30 3 хв.
день міста запоріжжя 2026
Фото Pixabay

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