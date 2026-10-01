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Із місця події на Таврії тікав пенсіонер: в Одесі застрелили військового

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 14:00 2 хв.
В Одесі на Люстдорфській дорозі знайшли застреленого чоловіка

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