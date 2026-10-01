Із місця події на Таврії тікав пенсіонер: в Одесі застрелили військового

В Одесі затримали пенсіонера, який напередодні вбив 50-річного військовослужбовця. Про це повідомила поліція в Одеській області.
Убивство військового в Одесі: що відомо
Убивство військового в Одесі сталося на Люстдорфській дорозі вранці 30 вересня. Тоді працівники поліції під час патрулювання помітили посеред проїжджої частини біля автомобіля Chevrolet тіло 50-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.
За даними поліції, зловмисник намагався втекти з місця події на авто ЗАЗ Таврія. Патрульні встановили та затримали пенсіонера, якого правоохоронці вважають причетним до вбивства.
Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили в нього низку речових доказів. Серед них — знаряддя злочину, стріляні гільзи та інші предмети, які можуть мати значення для розслідування. Вилучене направили на експертні дослідження.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Пенсіонеру, затриманому у процесуальному порядку, за наявності достатніх доказів повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 115 — умисне вбивство;
- ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу судом.
Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та перевіряють декілька версій і мотивів убивства.
У затриманні підозрюваного та зборі доказів брали участь співробітники УПП в Одеській області, слідчі, оперативники та криміналісти Одеського районного управління поліції № 1.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура. За скоєне фігуранту загрожує багаторічне ув’язнення.
Головне фото: поліція Одеси.
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