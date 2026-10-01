Дозвілля Ігри

Оповиті легендами мужні українські воїни — перевірмо, що ти знаєш про козаків

Богдана Макалюк, журналістка сайту 01 Жовтня 2026, 12:30 3 хв.
тест про козаків
Фото Unsplash

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