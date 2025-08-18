Які країни першими визнали незалежність України: хроніка підтримки з перших днів

24 серпня ми відзначаємо День незалежності України — подію, яка визначила наше проєвропейське майбутнє і стала причиною нинішньої повномасштабної війни, адже Росія, як наступниця колишньої радянської імперії, і досі не може пробачити Україні її свободи.

Як ми виборювали свою волю — коротко зануримося в історичний контекст і розкажемо, які саме країни першими визнали незалежність України, і які наслідки це мало для міжнародної політики.

Як був ухвалений Акт про незалежність України

Першу Декларацію про державний суверенітет Україна ухвалила 16 червня 1990 року — щоправда, тоді йшлося про статус всередині СРСР.

Але вже у 1991 у Москві стався невдалий путч: купка старих прорадянських чиновників спробувала скинути останнього президента СРСР Михайла Горбачова і зберегти імперію старого зразка.

Переворот, як відомо, провалився, а Радянський Союз у підсумку розпався остаточно. І тоді Україна вдруге проголосила свою незалежність: тепер вже не в складі імперії, а як рівноправна з Росією держава.

Саме українська незалежність підштовхнула розвал Радянського Союзу.

Спочатку депутати Верховної Ради 24 серпня 1991 року ухвалили Акт проголошення незалежності України. Це був вкрай лаконічний документ — лише 93 слова, надруковані на друкарській машинці, які умістилися на одному аркуші.

А вже 1 грудня народ підтримав Акт незалежності держави на всеукраїнському референдумі — понад 90% тих, хто прийшов віддати свій голос — а це майже 29 мільйонів — сказали свободі “так”.

Які країни першими визнали незалежність України, і яке це мало значення для нашого світового визнання — розказуємо далі.

Які країни першими підтримали та визнали незалежність України

Визнання України, як незалежної держави — це набагато більше, ніж дипломатична формальність. Це знак, що країна на рівних входить у суспільство націй, на неї поширюються міжнародні угоди й вона стає повноправним суб’єктом міжнародних відносин. Тобто сама визначає свою зовнішню політику.

Першими незалежність України визнали три держави: Польща, Канада та тодішня Росія під керівництвом Бориса Єльцина.

Самою першою країною світу, що офіційно визнала Україну 2 грудня 1991 року, була Польща.

І це було надзвичайно символічно — найближчий сусід, у минулому також країна-імперія, підтримка якої одразу додала ваги нашим прагненням. 4 січня були встановлені дипломатичні відносини, а 18 травня 1992 року у Варшаві підписали Договір про добросусідство, дружні відносини й співпрацю.

Того ж 2 грудня 1991 року незалежність України визнала Канада — першою серед західних держав.

На таке рішення, безсумнівно, вплинула потужна українська діаспора — понад півтора мільйона людей, які мають вагу у канадській політиці.

Завдяки українцям у Канаді уже 1992 року було встановлено дипломатичні відносини, відкрилося Посольство Канади в Києві та Посольство України в Оттаві, землю для якого придбав канадський бізнесмен українського походження.

Також 2 грудня 1991 року незалежність України визнала Росія, точніше — РСФСР, її тодішній уряд. І це означало, що Росія приймає нову реальність.

У наступні дні та тижні про визнання української незалежності заявили Чехословаччина, Угорщина, інші наші сусіди.

До речі, перші дипломатичні відносини були встановлені саме з угорцями — вже з 3 грудня 1991 року.

У тому ж грудні — з Литвою, Болгарією, Вірменією, Ізраїлем, Білоруссю та Молдовою.

США визнали незалежність України 25 грудня 1991 року. Про це рішення заявив у своєму зверненні до нації президент Джордж Буш-старший.

Одночасно він повідомив про розпад Радянського Союзу. Загалом незалежна Україна встановила дипломатичні відносини зі 182 країнами світу.

Читай також, як відзначають День незалежності в різних країнах, і з якими історичними подіями перегукуються традиції святкування.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!