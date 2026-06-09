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Математику не скасують: Свириденко відповіла на заклики зробити НМТ легшим

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Червня 2026, 15:30 3 хв.
Свириденко пояснила, чому НМТ не змінять
Фото Pexels

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