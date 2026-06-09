Математику не скасують: Свириденко відповіла на заклики зробити НМТ легшим

Дискусії навколо того, чи варто залишати математику в переліку обов’язкових предметів національного мультипредметного тесту, отримали чітку відповідь від уряду. Прем’єрка Юлія Свириденко заявила: математика не стане предметом на вибір, адже для такої зміни просто немає можливості.

Виступаючи на конференції Освіта нової України 2.0, посадовиця закликала до відвертого діалогу та зауважила, що структура тесту навряд чи зміниться у найближчі роки.

Чому математика — це не просто цифри, а майбутнє країни

За словами Свириденко, сама суперечка про те, чи потрібна математика всім вступникам, здається дивною. Вона наголосила, що цей предмет — це база для логічного мислення та навичок, без яких неможливо розбудувати сучасну державу.

— Вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики, і математика всі ці підвалини закладає, — заявила прем’єрка.

В уряді переконані: відмова від обов’язкового тестування з точних наук може мати негативні наслідки не лише для самих абітурієнтів, а й для економічного потенціалу країни загалом.

НМТ-2026: звична модель та гарячі суперечки в мережі

Цього року тестування проходить за вже знайомою схемою 3+1. Вступники обов’язково складають три предмети: українську мову, математику та історію України. Четверту дисципліну (від іноземної мови до географії) кожен обирає самостійно.

Попри сталість моделі, у соцмережах не вщухає шторм. Цьогорічні учасники масово скаржаться, що завдання з математики стали відчутно складнішими, ніж торік. Саме цей психологічний тиск на випускників і підігріває дискусії про перегляд переліку обов’язкових іспитів.

Депутатський десант проти урядового курсу

Поки в уряді наполягають на незмінності правил, у Верховній Раді готують альтернативу. Юлія Гришина разом із пів сотнею народних депутатів уже зареєструвала законопроєкт №15254-1.

Головна ідея документа — з 2027 року скоротити кількість обов’язкових предметів на НМТ. Депутати пропонують залишити в обов’язковому блоці лише українську мову та історію, а математику перевести до категорії на вибір.

Чи вдасться парламентарям переконати Кабмін та змінити правила гри для майбутніх вступників — наразі питання відкрите. Проте позиція уряду на сьогодні непохитна: без знання формул та логіки майбутню Україну не побудувати.

Читай також, скільки років дійсні результати НМТ та чи можна у наступні роки за ними вступати.

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