Погода в Дніпрі на серпень 2026: як завершиться літо у місті

Серпень 2026 року в Дніпрі буде здебільшого спекотним, майже без опадів та з мінливою хмарністю. Вдень температура повітря очікується близько +30°C, а вночі в останній місяць літа натомість стане відчутно прохолодніше — близько +18°C. Тож мешканці міста мають сприятливий метеорологічний прогноз для своїх літніх планів перед початком нового сезону.

Читай детальніше про серпневу погоду в Дніпрі — в матеріалі.

Погода в Дніпрі на серпень 2026: перша декада, з 01.08 по 10.08

На початку серпня Дніпро матиме суху і спекотну погоду, тож всі, хто запланували відпустки на цей місяць, не пошкодують.

З 1-го по 10-те число температура повітря вдень від +30°C до +32°C, вночі очікується +18…+19°C.

У цей період буде переважно сонячно або хмарно з проясненнями.

У першу декаду місяця дощу в Дніпрі не очікується.

Погода в Дніпрі на серпень 2026: друга декада, з 11.08 по 20.08

З середини місяця температура в Дніпрі почне потрохи знижуватися. В цей період стовпчик термометру вже показуватиме +28…+32°C. Чим ближче до третього тижня, тим будуть нижчі градуси.

Чотири дні — 11 і 12 серпня, 15 і 20 серпня — очікуються похмурими впродовж усього дня.

У четвер, 20 серпня, в Дніпрі трохи дощитиме. Нічна температура цього дня +16°C, денна — +28°C.

Погода в Дніпрі на серпень 2026: третя декада, з 21.08 по 31.08

Кінець літа в місті прогнозують так само сухим та сонячним, з періодичною хмарністю.

Вдень на дніпрян очікує все ще тепла погода. Денна температура: +26…+29°C, а вночі вже: +15…+16°C.

Останній день літа в Дніпрі має бути з мінливою хмарністю і без опадів, з приємною температурою +27°C.

Раніше ми писали про пляжі в Дніпрі 2026: в яких локаціях можна відпочити та позасмагати, поки літо ще не закінчилося.

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