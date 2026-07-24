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Погода в Дніпрі на серпень 2026: як завершиться літо у місті

Марина Слизовська 24 Липня 2026, 17:35 2 хв.
Погода в Дніпрі на серпень 2026
Фото Pexels

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