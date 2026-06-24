Пляжі в Дніпрі 2026: в яких локаціях можна відпочити та позасмагати

У літній сезон 2026 року прибережні зони Дніпра стали головними локаціями для відпочинку тисяч містян.

Читай, які є пляжі в Дніпрі офіційними та неофіційними, і де можна провести гарно свій час на березі водойми — в нашому матеріалі.

Офіційні комунальні пляжі Дніпра

Пляж на Монастирському острові

Ця локація залишається однією з головних візитівок міста та найпопулярнішим місцем для сімейного і спортивного дозвілля на правому березі.

Тут капітально відремонтували центральну дорогу, встановили сучасний дитячий майданчик із восьми елементів, оновили три роздягальні та дві душові кабіни.

Для зручності відпочивальників та забезпечення безбар’єрності від центральної алеї до берегової лінії проклали два великі дерев’яні трапи.

Чергові бригади працюють на острові щодня, включаючи вихідні, забезпечуючи скошування трави, очищення урн та механізоване просіювання піску від дрібного сміття і торішнього листя.

Пляж Сагайдак

Колишній Мануйлівський пляж є єдиною офіційною комунальною зоною відпочинку на лівому березі Дніпра, розташованою біля початку проспекту Слобожанського. Локація відома своєю широкою піщаною смугою, просторою прибережною зоною та панорамним краєвидом на правобережну частину міста.

У межах підготовки до літа комунальні служби оновили та пофарбували всі елементи пляжної інфраструктури — сонцезахисні навіси, лавки для відпочинку та кабінки для переодягання.

Пісок на території регулярно очищується спецмашинами, а поруч із пляжем функціонують паркові зелені зони, альтанки та дитячі майданчики, що робить його затребуваним для щоденного відпочинку місцевих жителів.

Пляж у Придніпровську

Офіційна зона відпочинку, розташована на території Придніпровського парку, відрізняється від інших міських пляжів більш спокійною та затишною атмосферою.

Вона гармонійно поєднує упорядкований вихід до води, піщаний берег та тінисті паркові алеї із зеленими насадженнями.

Локація є основним місцем літнього дозвілля для мешканців однойменного житлового масиву, які приходять сюди для сімейних пікніків, вечірніх прогулянок біля річки та занять спортом на свіжому повітрі.



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Неофіційні пляжі Дніпра

Дніпровські Мальдіви на житловому масиві Парус

Ця популярна локація на західній околиці міста утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру. Завдяки світлому намивному піску та прозорій воді з блакитним відтінком місце отримало свою народну назву і в спекотні дні приваблює сотні відпочивальників.

Попри мальовничі краєвиди та зручний пологий вхід у воду, який цінують батьки з дітьми, зона не має офіційного статусу.

Головною проблемою Дніпровських Мальдів залишається відсутність централізованого вивезення побутових відходів та облаштованих сміттєвих майданчиків, через що екологічний стан території повністю залежить від культури відвідувачів.

Кар’єр на Червоному Камені

Мальовнича глибока водойма, оточена гранітними склонами та густою зеленню, виникла на місці колишнього промислового кар’єру, де в середині минулого століття припинили видобуток граніту через затоплення підземними джерелами.

Локація має унікальну природну атмосферу і вже понад сорок років використовується мешканцями навколишніх житлових масивів для відпочинку та засмагання.

Вода тут візуально прозора, проте через значну глибину, специфічний рельєф дна та відсутність постів рятувальників перебування у воді є небезпечним, а сама територія не входить до переліку об’єктів комунального догляду.

Озеро Котлован

Штучна водойма на лівому березі міста, відома також як Криничне озеро, утворилася у 1970-х роках як піщаний кар’єр, який згодом заповнився чистими підземними джерелами та водою з річки Самара.

Особливістю озера є постійний притік прохолодної джерельної води, завдяки чому вона довше зберігає свіжість. На берегах Котловану збираються рибалки, спортсмени та родини з дітьми.

Місцеві жителі позитивно відзначають природне різноманіття зони, де мешкає багато птахів, проте висловлюють побажання щодо необхідності подальшого благоустрою та очищення берегів від побутового сміття.

Інші неофіційні пляжні локації

Серед інших природних зон, які дніпряни традиційно обирають для літнього релаксу, виділяються

пляжі на житловому масиві Ломівський (колишній Фрунзенський),

природна коса на житловому масиві Перемога,

прибережна смуга в районі скверу Прибережний,

а також стихійні місця відпочинку на житловому масиві Сонячний.

Усі ці території забезпечують доступ до прохолоди у спекотні дні, проте екологи та представники міської влади наполегливо закликають громадян бути максимально обережними біля води, суворо дотримуватися правил безпеки, не залишати після себе сміття та дбайливо ставитися до екосистеми річки Дніпро.

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