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Пляжі в Дніпрі 2026: в яких локаціях можна відпочити та позасмагати

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 24 Червня 2026, 14:00 4 хв.
пляжі в дніпрі
Фото Unsplash

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