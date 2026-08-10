У Києві з 10 серпня обмежили рух двома проспектами: яка причина

У Києві від сьогодні, 10 серпня, тимчасово обмежили рух двома проспектами — Романа Шухевича та Голосіївським, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт. Оприлюднено також схеми проведення дорожніх робіт у столиці на вказаних ділянках.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

Обмеження руху в Києві з 10 серпня: які вулиці перекрили

Обмеження руху в Києві з 10 серпня стосуватиметься проспекту Романа Шухевича в Деснянському районі та Голосіївського проспекту в Голосіївському районі столиці.

У комунальній корпорації Київавтодор повідомили, що із 10 серпня до 1 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту проспектом Романа Шухевича. На ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття з 08:00 до 17:00.

Рух Голосіївським проспектом частково обмежуватимуть із 10 серпня до 20 вересня. На ділянці від площі Голосіївської до вулиці Васильківської проводитимуть ремонтні роботи працівники Голосіївського комунального підприємства Шляхово-експлуатаційне управління з ремонту та утримання автошляхів.

Жителів Києва просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше ми розповідали про Голосіївський район Києва: найцікавіші факти про один із найбільших районів столиці.

Фото: Максим Сосюра/Київавтодор

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