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У Києві з 10 серпня обмежили рух двома проспектами: яка причина

Марина Слизовська 10 Серпня 2026, 13:00 2 хв.
Обмеження руху в Києві 10 серпня

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