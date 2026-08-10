Петиція про мобілізацію багатодітних батьків 2026: що пропонують і чи збережеться відстрочка

На сайті Кабінету Міністрів України 4 серпня 2026 року зареєстрували петицію №41/010443-26еп Миколи Груздова. Петиція містить заклик скасувати автоматичну відстрочку від мобілізації для чоловіків, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Автор пропонує переглянути чинні правила та зрівняти умови для всіх чоловіків, незалежно від кількості дітей у сім’ї. Чи знайде документ підтримку суспільства і влади і яка зустрічна петиція оприлюднена вже зараз — у матеріалі.

Петиція про мобілізацію багатодітних батьків

У петиції Микола Груздов акцентує увагу, що наявність трьох дітей віком до 18 років є підставою для відстрочки від мобілізації, хоча батьки одного чи двох дітей таких прав не мають.

На думку автора, це створює нерівні умови та перекладає більшу частину мобілізаційного навантаження на чоловіків, які мають менше дітей або ще не створили сім’ю. Він вважає, що сама кількість дітей не доводить, що батько є єдиним годувальником родини.

Груздов пропонує виключити цю норму зі статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і скасувати цю підставу для звільнення з військової служби.

Однак право на відстрочку, на його думку, варто зберегти для батьків-одинаків, опікунів дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями та єдиних законних представників.

Автор вважає, що багатодітні родини потрібно підтримувати соціальними виплатами та пільгами, а не автоматичною відстрочкою від військового обов’язку.

Поки що петиція є лише громадською ініціативою. Для її обов’язкового розгляду Кабінетом Міністрів вона має набрати 25 тисяч підписів протягом трьох місяців.

Чи можлива мобілізація багатодітних батьків: зустрічна петиція про збереження відстрочки

У відповідь Груздову 5 серпня 2026 року була зареєстрована нова петиція №41/010452-26еп, її автор Олександр Малютін закликає Кабінет Міністрів України зберегти чинну відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків.

Автор вважає, що скасування відстрочки може залишити багатодітні родини без основного годувальника та негативно вплинути на добробут, виховання, лікування й навчання дітей.

Олександр Малютін закликає уряд публічно підтвердити позицію щодо збереження цієї гарантії.

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