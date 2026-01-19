Правила виїзду чоловіків за кордон 2026: що варто знати перед поїздкою

В Україні продовжують діяти обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років у зв’язку з подовженням воєнного стану та загальної мобілізації.

Проте законодавство передбачає чіткий перелік категорій громадян, які мають право перетинати кордон за наявності відповідних документів. Читай в матеріалі, хто може виїхати за кордон у 2026 році та які ще існують правила перетину кордону.

Правила виїзду за кордон для чоловіків у 2026

Право на перетин кордону мають особи, які не підлягають призову або мають спеціальний дозвіл. До них належать:

Чоловіки з інвалідністю за наявності посвідчення, що підтверджує відповідний статус.

Багатодітні батьки: особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років.

Супровідні особи, які здійснюють догляд за хворими батьками, дружиною чи дітьми, або супроводжують осіб з інвалідністю.

Військовослужбовці на лікування: за наявності висновку про потребу в лікуванні за кордоном та листа від МОЗ.

Водії та волонтери: особи, зареєстровані в системі Шлях, які здійснюють перевезення медичних вантажів або гуманітарної допомоги.

Правила перетину кордону в 2026 для заброньованих чоловіків

Чоловіки, які мають бронювання від мобілізації на період воєнного стану, можуть виїжджати за кордон виключно у службові відрядження. Для цього необхідно надати такий пакет документів:

Чинний закордонний паспорт.

Військово-обліковий документ з відміткою про бронювання.

Витяг із наказу Міністерства економіки про бронювання.

Наказ про відрядження від підприємства, де працює заброньована особа.

Важливо враховувати, що термін перебування за кордоном для таких осіб обмежений датами, вказаними в наказі про відрядження.

Прикордонники мають право вимагати додаткові документи для уточнення даних, тому рекомендується мати при собі оригінали або завірені копії всіх паперів, що підтверджують право на відстрочку чи звільнення від призову.

З 1 січня 2026 року посилено контроль за актуалізацією даних у реєстрі Оберіг. Якщо дані у військовому документі не збігаються з інформацією в електронній базі, або якщо особа перебуває в розшуку ТЦК, у виїзді буде відмовлено до з’ясування обставин.

Також варто пам’ятати, що остаточне рішення про перетин кордону завжди приймає інспектор прикордонної служби безпосередньо в пункті пропуску після вивчення всіх обставин та перевірки документів.

Раніше ми писали, як буде проходити мобілізація 2026 — читай в матеріалі, що варто знати.

