Заробітні плати військових 2026 року: чи очікувати підвищень

Зарплати військових, що захищають нашу країну в тилу, планують значно підвищити у наступному році. Читай у матеріалі, що передбачено проектом бюджету та як зміниться базова виплата військовим у 2026 році.

Зарплата військових у 2026: чого очікувати

В Україні розглядається можливість істотних підвищень зарплат військових, що перебувають в тилу. Президент України Володимир Зеленський вже доручив опрацювати питання щодо збільшення виплат військовослужбовцям у Бюджетній декларації 2026-2028 років.

Станом на зараз мінімальний розмір грошового забезпечення військових становить 20 130 гривень на місяць. На нього впливають надбавки за посаду, військове звання, тривалість служби та її умови.

Саме військові у тилу отримують близько 20 тис. грн, тоді як на передовій — від 100 до 200 тис., залежно від складності завдань. Оператори дронів, які працюють 30 днів на нулі, отримують премію у 100 тисяч. Якщо захисники виконують спеціальні бойові завдання, їм доплачують ще 100 тис. понад оклад.

Військові самі звертаються з запитом про збільшення мінімальної зарплати в тилу. Планується встановити зарплату військовим наступним чином: щонайменше на рівні 50 тисяч гривень для рядового складу, 70 тис. — для сержантського, 75-80 тис. — для молодших офіцерів.

Народний депутат Руслан Горбенко підкреслив, що гідний рівень зарплати військових має відповідати стандартам НАТО, і це є головною ціллю:

Якщо говорити про гідний рівень заробітної платні, про що каже президент, то кінцева ціль — це НАТО.

Уряду доручено забезпечити першочергове фінансування за наступними напрямами:

розробка і закупівля нових зразків озброєння та військової техніки, а саме: сучасного високоточного ракетного озброєння; безпілотних комплексів; роботизованих систем; засобів радіоелектронної боротьби; протиповітряної оборони; артилерійського озброєння; бронетанкової техніки.

своєчасне та повне фінансування утримання особового складу сил безпеки та оборони;

реалізація соціальних гарантій.

