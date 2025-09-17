Для тебе Війна в Україні

Заробітні плати військових 2026 року: чи очікувати підвищень

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Вересня 2025, 15:30 2 хв.
зарплата військовим 2026
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь