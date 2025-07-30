Підвищення зарплати військовим в тилу — що відомо про ініціативу

В Україні розглядається можливість підвищення зарплати військовим в тилу, повідомив народний депутат від фракції Слуга народу Руслан Горбенко.

В ефірі Новини.LIVE він заявив, що поточний рівень грошового забезпечення у ЗСУ не є справедливим. Тому президент Володимир Зеленський запропонував переглянути це питання.

Чи буде підвищення зарплати військовим в тилу у 2025 році

За словами Горбенка, нині зарплата військових в тилу становить орієнтовно 20 тисяч гривень щомісячно. Бійці, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення, мають право на виплати в межах від 100 до 200 тисяч гривень. Зарплата залежить від місця виконання завдань та складності операцій.

Окрему премію отримують оператори дронів. Тим з них, хто проводить 30 діб на нулі, нараховують додаткову виплату у 100 тисяч гривень.

Проте існує запит від військових щодо значного збільшення мінімальної зарплати для тих, хто служить у тилу.

Руслан Горбенко зауважив, що мінімальна зарплата для рядового складу в тилу зросте щонайменше до 50 тисяч гривень.

Зарплата для сержантського складу буде на рівні від 70 тисяч гривень, а для молодших офіцерів рівень зарплати коливатиметься від 75 до 80 тисяч гривень.

Депутат зазначив, що гідний рівень зарплати для військових є однією з цілей, що відповідає стандартам НАТО.

— Ми розуміємо, які заробітні платні у військових НАТО, які не ведуть бойові дії. Просто навчаються чомусь, відпочивають і скоріше навчають українських військових. Але вони отримують, якщо не помиляюсь, мінімальну заробітну платню від €2300 на місяць.

Військові також мають право на щорічну виплату на соціально-побутові потреби. Читай, як саме її отримати.

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