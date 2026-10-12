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Вдарив ножем у шию та втік: у Шептицькому напали на військового ТЦК

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Жовтня 2026, 10:00 2 хв.
На Львівщині розшукують чоловіка, який поранив військового ТЦК

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