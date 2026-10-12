Вдарив ножем у шию та втік: у Шептицькому напали на військового ТЦК

У місті Шептицький на Львівщині чоловік поранив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у шию і втік з місця події. Потерпілого госпіталізували до реанімації, а поліція встановлює особу нападника.

Напад на військовослужбовця ТЦК у Шептицькому: що відомо

Напад на військового ТЦК у Шептицькому стався 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського. За попередньою інформацією правоохоронців, у цей час група оповіщення проводила заходи, пов’язані з мобілізацією, та перевіряла військово-облікові документи громадян.

Під час цього невідомий чоловік напав на одного з військовослужбовців. За даними поліції Львівської області, він завдав потерпілому удару, ймовірно ножем, у ділянку шиї, після чого залишив місце події.

Інші військові, які перебували поруч, надали пораненому домедичну допомогу та викликали медиків. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні.

Для встановлення обставин події та пошуку підозрюваного залучили слідчо-оперативну групу й працівників різних підрозділів Шептицького районного відділу поліції. До розшукових заходів також долучили оперативників карного розшуку та інших правоохоронців Львівщини.

Поліція вживає заходів, щоб встановити особу чоловіка та затримати його. З правовою кваліфікацією нападу на військового ТЦК у Шептицькому правоохоронці ще визначаються.

Головне фото: поліція Львівщини.

Раніше ми повідомляли, що у Львові перехожий смертельно поранив працівника ТЦК, завдавши удару ножем в аорту під час перевірки документів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!