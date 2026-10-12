Ударил ножом в шею и скрылся: в Шептицком напали на военного ТЦК

В городе Шептицкий во Львовской области мужчина ранил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в шею и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, а полиция устанавливает личность нападавшего.

Нападение на военнослужащего ТЦК в Шептицком: что известно

Нападение на военного ТЦК в Шептицком произошло 11 октября около 16:20 на улице Тарнавского. По предварительной информации правоохранителей, в это время группа оповещения проводила мероприятия, связанные с мобилизацией, и проверяла военно-учетные документы граждан.

Во время этого неизвестный мужчина напал на одного из военнослужащих. По данным полиции Львовской области, он нанес пострадавшему удар, предположительно ножом, в область шеи, после чего скрылся с места происшествия.

Другие военнослужащие, находившиеся рядом, оказали раненому доврачебную помощь и вызвали медиков. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении.

Для установления обстоятельств происшествия и поиска подозреваемого привлекли следственно-оперативную группу и сотрудников различных подразделений Шептицкого районного отдела полиции. К розыскным мероприятиям также присоединились оперативники уголовного розыска и другие правоохранители Львовской области.

Полиция принимает меры для установления личности мужчины и его задержания. С правовой квалификацией нападения на военного ТЦК в Шептицком правоохранители еще определяются.

Главное фото: полиция Львовской области.

Ранее мы сообщали, что во Львове прохожий смертельно ранил сотрудника ТЦК, ударив его ножом в аорту во время проверки документов.

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