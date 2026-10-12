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Ударил ножом в шею и скрылся: в Шептицком напали на военного ТЦК

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 октября 2026, 10:00 2 мин.
Во Львовской области разыскивают мужчину, который ранил военного ТЦК

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