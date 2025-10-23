Работают ли почтоматы без света: как забрать посылку во время отключений

Отключение света часто портят нам все планы. К примеру, тебе нужно срочно забрать посылку из почтомата. И тогда возникает вопрос, работают ли почтоматы без света.

Поэтому рассказываем, как на самом деле работают почтоматы, и помешает ли отключение электроэнергии забрать тебе посылку.

Работают ли почтоматы без света

Автоматические терминалы для отправки и получения посылок, которые мы называем почтоматами, не имеют ограничений по времени работы.

Чаще всего почтоматы в Украине устанавливает Новая почта, но у других служб доставки, например Укрпошта, Эпицентр или Розетка, они также иногда встречаются.

Если говорить о наиболее распространенных почтоматах, то обычно они работают автономно и не нуждаются в подключении к электросети. Терминалы, расположенные в домах, питаются от специальных батарей. А почтоматы, которые можно найти на улице, работают в основном от аккумуляторов и электросети.

Поэтому при отключении света все почтоматы продолжают работать. Это может быть полезным для тех, кто не успел попасть в отделение, чтобы отправить или забрать свою посылку.

Однако могут возникнуть проблемы со связью. Ведь при отключении света может исчезнуть интернет, который нужен, чтобы открыть ячейку в почтомате. Но обычно все срабатывает, хотя на получение или отправку посылки может уйти немного больше времени, чем обычно.

Также проблемой в использовании почтомата может быть его расположение на территории жилого комплекса, ведь тогда это устройство может быть физически недоступно для тех, кто там не проживает. А вот почтоматы, расположенные в магазинах, супермаркетах, ТРЦ, бизнес-центрах, обычно доступны большему количеству людей.

Те терминалы, которые можно найти на улице вообще можно считать круглосуточными. Правда, забрать посылку из них может помешать разве что комендантский час.

А если ты не знаешь, работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги, тогда узнавай в нашем материале.

