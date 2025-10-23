Стиль життя

Чи працюють поштомати без світла: як забрати посилку під час відключень

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 23 Жовтня 2025, 12:30 2 хв.
чи працюють поштомати без світла
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь