Чи працюють поштомати без світла: як забрати посилку під час відключень

Відключення світла часто псують нам усі плани. Наприклад, тобі потрібно терміново забрати посилку з поштомата. І тоді з’являється питання, чи працюють поштомати без світла.

Тому розповідаємо, як насправді працюють поштомати та чи завадить відключення електроенергії забрати тобі омріяну посилку.

Чи працюють поштомати без світла

Автоматичні термінали для відправлення та отримання посилок, які ми називаємо поштоматами, не мають обмежень у часі роботи.

Найчастіше поштомати в Україні встановлює Нова пошта, але інші служби доставки, наприклад Укрпошта, Епіцентр чи Розетка, також деколи їх мають.

Якщо говорити про найбільш поширені поштомати, то зазвичай вони працюють автономно та не потребують підключення до електромережі. Термінали, розташовані в будинках, живляться від спеціальних батарей. А ті поштомати, які можна знайти на вулиці, працюють здебільшого від акумуляторів та електромережі.

Тому під час відключення світла всі поштомати продовжують працювати. Це може стати у пригоді тим, хто не встиг потрапити у відділення, аби надіслати чи забрати свою посилку.

Проте можуть виникнути проблеми саме зі зв’язком. Адже під час відключення світла може зникнути інтернет, який потрібен, аби відкрити комірку в поштоматі. Але зазвичай, зрештою, все спрацьовує, хоча на отримання чи відправлення посилки може піти трохи більше часу, ніж зазвичай.

Також проблемою у використанні поштомата може бути його розташування на території житлового комплексу, адже тоді цей пристрій може бути фізично недоступний для тих осіб, які там не проживають. А ось поштомати, які розташовані в магазинах, супермаркетах, ТРЦ, бізнес-центрах, зазвичай доступні більшій кількості людей.

Ті термінали, які можна знайти на вулиці, взагалі можна вважати цілодобовими. Щоправда, забрати посилку з них може завадити хіба що комендантська година.

