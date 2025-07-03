Прощавай, Майкл Медсен: яким був актор, якого Тарантіно не переплутав би ні з ким

Кіносвіт охопила сумна звістка: 3 липня 2025 року у віці 67 років помер Майкл Медсен.

Актор був добре відомий своїми характерними ролями у знакових фільмах Квентіна Тарантіно, зокрема Скажені пси, Убити Білла та Мерзенна вісімка.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Медсена виявили непритомним у його резиденції в Малібу після виклику поліції на номер 911.

Представник шерифа округу Лос-Анджелес підтвердив, що смерть актора була констатована о 08:25 за місцевим часом (що відповідає 18:25 за Києвом).

Пізніше Ліз Родрігес, представниця актора з агентства EMR Media Entertainment, надала виданню інформацію щодо ймовірної причини смерті.

Наскільки ми розуміємо, у Майкла сталася зупинка серця.

Ця трагічна подія сталася через кілька років після глибокої особистої втрати в житті Медсена.

У січні 2022 року його 26-річний син Хадсон Медсен трагічно загинув внаслідок самогубства.

Я можу підтвердити, що Хадсон Лі Медсен, 26 років, помер від вогнепального поранення в голову внаслідок самогубства на острові Оаху, — заявляв тоді представник Департаменту медичної експертизи в Гонолулу.

Згідно з інформацією, доступною в його соціальних мережах, Хадсон Медсен тривалий час проживав на Гаваях, у Вахіаві, разом зі своєю дружиною Карлі.

До цього він служив у Збройних силах США та деякий час перебував у складі військового контингенту в Афганістані.

Варто зазначити, що зв’язок родини Медсенів з кіносвітом був особливо тісним, адже хрещеним батьком Хадсона був не хто інший, як знаменитий режисер Квентін Тарантіно.

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