Жіночий лікар. Нове життя 4: що відомо про новий сезон і коли вийде

Розпочалися зйомки продовження медичного серіалу Жіночий лікар. Нове життя. У четвертому сезоні на глядачів очікують не тільки нові обличчя, а й також нові правила. Крім того, серіальна франшиза FILM.UA Group змінює бродкастера і тепер виходитиме в етері телеканалу СТБ.

Розповідаємо, що відомо про 4 сезон Жіночий лікар. Нове життя.

Жіночий лікар. Нове життя 4: коли вийде

Телеканал СТБ та компанія FILM.UA Group розпочали зйомки четвертого сезону Жіночого лікаря. Нове життя. Прем’єра запланована на 2027 рік на телеканалі СТБ.

Генеральна продюсерка FILM.UA Group Ірина Костюк зазначила, що для творців серіалу це великий переїзд і тепер на СТБ сконцентровані усі їхні головні лікарняні франшизи: Черговий лікар, Лікарі та Жіночий лікар. Нове життя.

Відомо, що актор Андрій Ісаєнко повернеться до ролі головного героя Михайла Гончара. У продовженні медичної драми поціновувачі серіалу побачать нову завідувачку відділення — жінку з минулого Гончара.

У команді лікарів також з’явиться військовий хірург, який стане для головного героя суперником у професійному та в особистому житті. Тим часом старі підступні персонажі й далі дбатимуть лише про власні інтереси, наражаючи на удар медичний заклад та його керівництво.

— Це продовження давньої та улюбленої історії. Ми зберігаємо головного персонажа, власне, жіночого лікаря – Михайла Гончара – він так само ходитиме на роботу, виховуватиме доньку Таню, матиме свої проблеми, радості та печалі. У лінійних ролях з’являться й нові обличчя, – розповіла продюсерка Олена Канішевська.

Жіночий лікар. Нове життя 4 на СТБ / 5 Фотографій

Акторський склад серіалу Жіночий лікар. Нове життя 4

Головні ролі у четвертому сезоні виконали: Андрій Ісаєнко, Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Євген Єфремов, Надія Левченко, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Надія Хільська, Сергій Кисіль, Іван Жилюк, Ніна Набока та інші.

Режисером-постановником став Андрій Колесник.

Раніше ми розповідали, скільки серій в серіалі Лікарі і чи буде продовження медичної драми.

Фото: FILM.UA Group

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