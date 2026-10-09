Європротокол у Дії: як оформити ДТП онлайн без поліції

У сервісі державних послуг Дія тепер можна оформити Європротокол. Після дорожньо-транспортної пригоди не потрібно чекати патрульну поліцію або заповнювати паперовий бланк, тепер вся процедура доступна для оформлення онлайн.

Про це поінформувала пресслужба Дії.

Європротокол у Дії: як оформити ДТП онлайн

У Дії навели детальну інструкцію, як оформити ДТП онлайн.

Відкрий Сервіси — Водієві — Європротокол у Дії. Перевір дані про себе, транспорт та страховий поліс, які підтягнуться автоматично з реєстрів. Приєднай другого водія за QR-кодом або посиланням. Обери разом із другим водієм обставини ДТП, додай фото пошкоджень, схему, дату, час та адресу. Перевір дані та підпишіть Європротокол Дія.Підписом.

Зазначається, що після підписання обома сторонами Дія автоматично передає Європротокол до Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ), після чого він надсилається в страхові компанії. Далі необхідно звʼязатися зі своєю страховою для отримання подальших інструкцій.

Для функціонування нової послуги обидва учасники ДТП повинні мати Дію, верифікований РНОКПП, цифровий паспорт (ID-картка, закордонний або посвідка), посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію авто і чинний поліс ОСЦПВ.

Однак Європротокол в Дії неможливо буде оформити для будь-якої ДТП. Тільки, якщо:

немає травмованих чи загиблих;

в аварію потрапили лише два автомобілі;

немає пошкодженого іншого майна;

водії були тверезі;

обидва водії мають чинну автоцивілку;

є згода щодо обставин ДТП.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, рішення є результатом роботи МВС над цифровізацією послуг. Відомство вдосконалило механізм у взаємодії з Міністерством цифрової трансформації, Нацполіцією та МТСБУ.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року уряд ухвалив постанову, яка дозволила запустити в Дії повний процес оформлення Європротоколу для фіксації ДТП.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!