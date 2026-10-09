Європротокол у Дії: як оформити ДТП онлайн без поліції

У сервісі державних послуг Дія тепер можна оформити Європротокол. Після дорожньо-транспортної пригоди не потрібно чекати патрульну поліцію або заповнювати паперовий бланк, тепер вся процедура доступна для оформлення онлайн.
Про це поінформувала пресслужба Дії.
Європротокол у Дії: як оформити ДТП онлайн
У Дії навели детальну інструкцію, як оформити ДТП онлайн.
- Відкрий Сервіси — Водієві — Європротокол у Дії.
- Перевір дані про себе, транспорт та страховий поліс, які підтягнуться автоматично з реєстрів.
- Приєднай другого водія за QR-кодом або посиланням.
- Обери разом із другим водієм обставини ДТП, додай фото пошкоджень, схему, дату, час та адресу.
- Перевір дані та підпишіть Європротокол Дія.Підписом.
Зазначається, що після підписання обома сторонами Дія автоматично передає Європротокол до Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ), після чого він надсилається в страхові компанії. Далі необхідно звʼязатися зі своєю страховою для отримання подальших інструкцій.
Для функціонування нової послуги обидва учасники ДТП повинні мати Дію, верифікований РНОКПП, цифровий паспорт (ID-картка, закордонний або посвідка), посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію авто і чинний поліс ОСЦПВ.
Однак Європротокол в Дії неможливо буде оформити для будь-якої ДТП. Тільки, якщо:
- немає травмованих чи загиблих;
- в аварію потрапили лише два автомобілі;
- немає пошкодженого іншого майна;
- водії були тверезі;
- обидва водії мають чинну автоцивілку;
- є згода щодо обставин ДТП.
Як зазначив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, рішення є результатом роботи МВС над цифровізацією послуг. Відомство вдосконалило механізм у взаємодії з Міністерством цифрової трансформації, Нацполіцією та МТСБУ.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року уряд ухвалив постанову, яка дозволила запустити в Дії повний процес оформлення Європротоколу для фіксації ДТП.
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