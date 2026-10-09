Европротокол в Дії: как оформить ДТП онлайн без полиции

В Дії теперь можно оформить Европротокол. После ДТП не нужно ждать патрульную полицию или заполнять бумажный бланк, теперь вся процедура доступна для оформления онлайн.

Об этом проинформировала пресс-служба Дії.

Европротокол в Дії: как оформить ДТП онлайн

В Дії показали подробную инструкцию, как оформить ДТП онлайн.

Открой Сервисы — Водителю — Европротокол в Дії. Проверь данные о себе, транспорте и страховом полисе, которые подтянутся автоматически из реестров. Подсоедини второго водителя по QR-коду или ссылке. Выбери вместе со вторым водителем обстоятельства ДТП, добавь фото повреждений, схему, дату, время и адрес. Проверьте данные и подпишите Европротокол Дія.Підписом.

Отмечается, что после подписания обеими сторонами Дія автоматически передает Европротокол в Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ), после чего он направляется в страховые компании. Далее необходимо связаться со своей страховой для получения дальнейших инструкций.

Для функционирования новой услуги оба участника ДТП должны иметь Дію, верифицированный РНУКПП, цифровой паспорт (ID-карта, заграничный или вид на проживание), водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто и действующий полис ОСАГО.

Однако Европротокол в Дії невозможно будет оформить для любого ДТП. Только, если:

нет травмированных или погибших;

в аварию попали всего два автомобиля;

нет поврежденного другого имущества;

водители были трезвые;

оба водителя имеют действующую автогражданку;

есть согласие об обстоятельствах ДТП.

Как отметил министр внутренних дел Иван Выговский, решение является результатом работы МВД над цифровизацией услуг. Ведомство усовершенствовало механизм во взаимодействии с Министерством цифровой трансформации, Нацполицией и МТСБУ.

Напомним, что в конце прошлого года правительство приняло постановление, позволившее запустить в Дії полный процесс оформления европротокола для фиксации ДТП.

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