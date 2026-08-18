Для тебя Война в Украине

Какой будет зима 2027: к чему готовиться украинцам

Марина Слизовская 18 августа 2026, 19:00 3 мин.
Какой будет зима 2027 в Украине
Фото Unsplash

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