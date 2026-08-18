Какой будет зима 2027: к чему готовиться украинцам

Украинцев ожидает уже пятый отопительный сезон в условиях полномасштабной войны с россиянами. Учитывая проблемы предыдущих лет, граждан, конечно, беспокоит вопрос — какой будет зима 2027 года. Чего ожидать от грядущей зимы и к чему готовиться, — прогнозируем в нашем материале.

Какой будет зима 2026–2027: что говорят чиновники

В Министерстве по восстановлению, инфраструктуре и транспорту еще в начале лета заявили о необходимости “сделать все возможное, чтобы громады были готовы к любым сценариям”. В Украине все лето продолжали ремонтировать сети, восстанавливать поврежденные объекты и устанавливать объекты распределенной генерации. Выполнят ли все работы достаточно быстро, чтобы вовремя подготовиться к зимнему сезону, станет ясно в скором времени.

Особое внимание в подготовке к отопительному периоду нуждается Киев и регионы, которые ежедневно атакуют российские войска. В министерстве уже отчитались о готовности почти 60% жилых домов, более 62% объектов соцсферы и более 60% котельных.

— По состоянию на 1 августа необходимые работы уже выполнены в 83 553 жилых домах — почти 60% от запланированного объема, — сообщают чиновники.

Отдельным приоритетом называют усиление резервного питания объектов тепло- и водоснабжения. Сообщается, что общая потребность — 1214,6 МВт. Пока что удается обеспечить 918,5 МВт (75,6% от потребности). Поэтому до запуска отопления украинские регионы должны нарастить резервное питание еще на 20% в соответствии с утвержденными ранее планами.

Предугадать точное развитие событий грядущей зимы сложно, однако все области Украины призывают быть готовыми и к длительным отключениям света, и к вероятному повреждению россиянами критических объектов. Поэтому лица, ответственные за подготовку страны к очередному сложному сезону, должны обеспечить резервное питание, позаботиться об альтернативных источниках тепла и аварийных запасах оборудования.

Также теперь будут формироваться отдельные перечни критически важных объектов для зимнего и летнего периодов. Такое решение было принято правительством и оно должно помочь эффективнее распределять доступную электроэнергию, в частности увеличить доступный объем электричества для бытовых потребителей.

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Но, так или иначе, очередная зима в условиях войны будет сложной. Об этом прямо уже сказал новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его данным, по состоянию на начало августа Фонд поддержки энергетики накопил необходимые 2 млрд евро, но еще не хватает около 650 млн. Также Корецкий отметил необходимость не просто восстанавливать разрушенную советскую инфраструктуру, а строить уже сейчас современную и более эффективную энергетическую генерацию.

Между тем у Украины есть существенные проблемы с защитой от баллистических ракет россиян. Какова будет ситуация зимой, точно спрогнозировать сложно. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что доля украинских городов сегодня зависит от готовности США передать хотя бы 5% своих запасов ракет-перехватчиков к системам Patriot. В таком случае это позволит пройти зиму. Имеющийся сейчас у Киева объем перехватчиков составляет всего 1%.

8 августа Зеленский сообщил, что удалось договориться с США по ежемесячным поставкам ракет, но имеющихся объемов будет недостаточно. Потому Украина обсуждает также с европейскими партнерами возможность получения дополнительных перехватчиков.

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