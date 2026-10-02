Облетевшие мир снимки: ICTV2 покажет документальный фильм Світлини з війни

На телеканале ICTV2 покажут документальный фильм Світлини з війни о героях и авторах шести снимков, которые облетели весь мир и засвидетельствовали преступления РФ в Украине. Эти фотографии были сделаны в первые месяцы полномасштабного вторжения и обнародованы на страницах мировых СМИ, где они рассказали о страшных событиях в Украине.

Истории людей в кадре и их фотографов расскажет документальный фильм, премьера которого на ТВ состоится в понедельник, 5 октября в 22:45.

Фильм Світлини з війни на ICTV2

Світлини з війни срежиссировала Иванка-Екатерина Яковина в сотрудничестве с Еленой Ботниковой. Идея принадлежит редактору Евгении Малащук. Создатели документальной ленты объединили рассказы шести фотографов с историями людей, оказавшихся в кадре.

Авторы фотографий возвращаются к моментам, когда были сделаны их известные кадры, и рассказывают, что им предшествовало. Кроме того, в фильме покажут истории героев всемирно известных фото, а также расскажут, почему иностранные издания выбрали именно эти фото.

Соавтор сценария, креативный и исполнительный продюсер фильма Татьяна Гребеник отметила, что несмотря на весь трагизм зафиксированных моментов, сам факт существования этих кадров и истории жизни дают надежду, что преступников обязательно накажут, а украинцев впереди ожидает свет.

В фильм вошли фотографии Евгения Малолетки, Кристофера Очиконе, Максима Дондюка, Вольфганга Швана, Дмитрия Козацкого и Линси Аддарио.

Документальный фильм Світлини з війни / 6 Фотографий

Евгений Малолетка зафиксировал, как после авиаудара РФ по роддому в Мариуполе раненую беременную женщину выносят на носилках.

Кристофер Очиконе показал, как волонтер Анастасия Тихая во время эвакуации из оккупированного Ирпеня вместе с мужем выводила из города десятки животных.

Максим Дондюк снял момент, когда украинский военный помогает молодой матери с ребенком эвакуироваться из Ирпеня.

Вольфганг Шван зафиксировал раненую в результате российского обстрела учительницу из Чугуева Елену Курило. Это фото в международном сообществе назвали “Лицом войны”.

Дмитрий Орест Козацкий сделал автопортрет в лучах света, проходящего сквозь разрушенную крышу завода Азовсталь во время боев за Мариуполь.

Линси Аддарио зафиксировала в Ирпене семью Перебийнис, погибшую под российским обстрелом при попытке эвакуации. Это фото стало одним из документальных свидетельств атак на гражданских в первые недели полномасштабной войны и являлось доказательством преступлений РФ против человечности на заседании Совета ООН.

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Допремьерный показ Світлини з війни состоялся 30 августа на 17-м Одесском международном кинофестивале.

Вместе с фильмом продолжается благотворительный сбор в помощь беспризорным животным, который открыли Starlight Media, фотограф Кристофер Очиконе и Одесский международный кинофестиваль. Инициатива продолжает одну из историй, показанных в фильме – историю эвакуации людей и животных из Ирпеня, зафиксированную Очиконе. В рамках этого сбора есть возможность получить фото с личным автографом фотографа.

Над документальной лентой работали

главный режиссер и оператор-постановщик – Иванка-Екатерина Яковина;

режиссер – Елена Ботникова;

операторы – Виктор Счастливый, Павел Муравьев;

авторы сценария – Татьяна Гребеник-Козина, Евгения Малащук;

продюсеры Starlight Doc – Татьяна Гребеник-Козина, Анастасия Штейнгауз, Наталья Межинская;

продюсеры Starlight Production – Елена Антонова, Максим Пастухов, Дмитрий Виноградов;

креативные продюсеры – Татьяна Гребеник-Козина, Анна Вовк;

продюсерская группа – Евгения Малащук, Варвара Бойко-Павлик, Анна Федорук, Анастасия Кожемяка, Артем Гуричев.

Ранее мы сообщали о том, что документальная лента Следы о женщинах, переживших сексуальное насилие во время агрессии РФ, представит Украину на Оскаре-2027.

Фото: ICTV2

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