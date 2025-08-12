День шакала 2 сезон уже близко: охота продолжается

Продолжение увлекательного шпионского сериала День шакала заявлено официально, и фанатские страсти вокруг него разгораются, словно финальные кадры первой части завершились только что.

Итак, когда выйдет День шакала 2 сезон, кто из актеров вернется и каких поворотов ждать от сюжета — в материале.

День шакала 2 сезон: что известно

День шакала — это удивительно удачная экранизация романа Фредерика Форсайта 1971 года, в которой в главные роли неуловимого снайпера снялся Эдди Редмейн.

Сценаристы отошли от оригинального финала книги и открыли двери для продолжения. Еще 22 ноября 2024 года, даже до выхода финальной серии первой части 12 декабря, создатели шоу подтвердили, что второй сезон заказан.

Конец первой части оставил зрителей на эмоциональном пике, поэтому они хотят знать, выйдет ли 2 сезон Дня шакала и какая дата выхода.

День шакала 2 сезон: дата выхода

Официальная дата премьеры еще не объявлена. Но проделаем небольшие математические расчеты: первый сезон сериала снимали около семи месяцев, а потом еще год работали над постпродакшном.

Если графики актеров и команды не пересекутся с другими проектами, второй сезон можно ожидать в 2026 году.

День шакала 2: актеры

Эдди Редмейн, несомненно, вернется. После финала он написал в соцсетях: Искренне благодарю за просмотр и поддержку. Если есть что-то, чего Шакал терпеть не может, то это незавершенные дела. Так что скоро увидимся во втором сезоне.

Вероятно, снова появится и Зина Янсон (Элеонора Мацуура), которая уже в конце первого сезона преподнесла ему новое загадочное предложение убийственного дела.

Также зрители ожидают появления Урсулы Корберо, Чуквуди Ивудзи, Чарльза Дэнса, Лии Уильямс, Суле Рими и Флорису Камару — хотя их участие будет зависеть от того, что приготовили им сценаристы после финала первой части.

Сюжет День шакала 2 сезон: на кого теперь охотится снайпер

В финале первого сезона Чарльз возвращается в свой дом в Кадисе и не находит там Нурию и сына. Его ждут агент МИ6 Бианка и Винс, которые пришли, чтобы его убить.

В смертельной игре на опережение снайпер перехитрил нападающих, но перестрелка стоила жизни его зятю. Кульминация — автокатастрофа, после которой зрители были уверены, что Шакал погиб.

Однако уже в финальных минутах он снова появился — живой и готовый услышать предложение Зины Янсон.

Теперь ждем, что Чарльз попытается найти жену и ребенка, которые ушли, поняв, каким было его прошлое. И, вероятно, примет предложение Зины Янсон, которая даст истории новое дыхание.

