День шакала 2 сезон вже близько: полювання триває

Продовження захопливого шпигунського серіалу День шакала заявлено офіційно, і фанатські пристрасті навколо нього розпалюються, немов фінальні кадри першої частини завершилися щойно.

Тож коли вийде День шакала 2 сезон, хто з акторів повернеться і яких поворотів чекати від сюжету — у матеріалі.

День шакала 2 сезон: що відомо

День шакала — це напрочуд вдала екранізація роману Фредеріка Форсайта 1971 року, у якій в головні ролі невловимого снайпера знявся Едді Редмейн.

Сценаристи відійшли від оригінального фіналу книги та відчинили двері для продовження — ще 22 листопада 2024 року, навіть до виходу фінальної серії першої частини 12 грудня, творці шоу підтвердили, що другий сезон замовлено.

Кінець першої частини залишив глядачів на емоційному піку, тож вони хочуть дізнатися, чи вийде 2 сезон Дня шакала і яка дата виходу.

День шакала 2 сезон: дата виходу

Офіційної дати прем’єри ще не оголошено. Але зробимо невеличкі математичні розрахунки: перший сезон серіалу знімали близько семи місяців, а потім ще рік працювали над постпродакшном.

Якщо графіки акторів і команди не перетнуться з іншими проектами, другий сезон можна очікувати у 2026 році.

День шакала 2: актори

Едді Редмейн, безсумнівно, повернеться. Після фіналу він написав у соцмережах:

Щиро дякую за перегляд і підтримку. Якщо і є щось, чого Шакал терпіти не може, то це незавершені справи. Тож скоро побачимося у другому сезоні.

Ймовірно, знову з’явиться й Зіна Янсон (Елеонора Мацуура), яка вже наприкінці першого сезону принесла йому нову, загадкову пропозицію вбивчої справи.

Також глядачі чекають на появу Урсули Корберо, Чуквуді Івудзі, Чарльза Денса, Лії Вільямс, Суле Рімі та Флорісу Камару — хоча їхня участь залежатиме від того, що приготували їм сценаристи після фіналу першої частини.

Сюжет День шакала 2 сезон: на кого тепер полюватиме снайпер

У фіналі першого сезону Чарльз повертається у свій будинок в Кадісі й не знаходить там Нурії та сина. Натомість його чекають агент МІ6 Біанка та Вінс, які прийшли, щоб його вбити.

У смертельній грі на випередження снайпер перехитрив нападників, але перестрілка забрала життя його зятя. Кульмінація — автокатастрофа, після якої глядачі були впевнені, що Шакал загинув.

Проте вже у фінальних хвилинах він знову з’явився — живий і готовий почути пропозицію Зіни Янсон.

Тож тепер чекаємо, що Чарльз спробує знайти дружину та дитину, які пішли, зрозумівши, яким було його минуле. І, ймовірно, пристане на пропозицію Зіни Янсон, яка дасть історії нове дихання.

