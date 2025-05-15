Ніхто 2: дата виходу та чи затьмарить новий бойовик Джона Віка

Якщо ти фанат Джона Віка, але хочеш чогось трохи менш глянцевого й більш іронічного, Ніхто 2 — стрічка саме для тебе. Це продовження відомого бойовика Ніхто (Nobody) з Бобом Оденкірком у головній ролі, яке обіцяє гострі емоції і драйв від екшена.

Дата виходу Ніхто 2 і чого чекати від сюжету — розказуємо у матеріалі.

Фільм Ніхто 2 — що відомо про сюжет

У першому фільмі головний герой став справжнім сюрпризом для глядачів — тихий, навіть невидимий чоловік, який раптом виявився машиною для знищення. Але друга частина обіцяє перевершити першу: ще більше динаміки, чорного гумору і несподіванок.

За новим сюжетом Гатч Менселл намагається знову зібрати своє життя до купи. Але, як це частенько трапляється в бойовиках — минуле не відпускає.

І якщо в першій частині він вийшов на тропу війни через банальну крадіжку браслета дочки, то у новій стрічці ставки зростуть. І цього разу в гру буде втягнута його родина, а можливо, і навіть вся система, яку він колись обслуговував.

Фільм триматиме в напрузі, адже за інтелігентною зовнішністю головного героя ховається жорсткий бійцівський характер.

Ніхто 2 — офіційний трейлер

Дата виходу Ніхто 2

Офіційна дата виходу фільму Ніхто 2 — 15 серпня 2025 року.

Але це орієнтовна дата. Зйомки почалися у 2024 році, а продюсери неодноразово наголошували, що хочуть зробити продовження ще більш видовищним, тож скільки на це знадобиться часу — відкрите питання.

Ніхто 2 вже порівнюють з Джоном Віком. І це не дивно: обидві стрічки створені одним сценаристом: Дереком Колстадом. У них схожа атмосфера — той самий кримінальний світ, в якому діє свій кодекс честі, йдуть жорстокі бої, мінімум розмов і максимум стилю.

Але Гатч Менселл — не Вік. Бо якщо у Джоні Віку смерть хореографічна і витончена, то Гатч — це просто хаос із кулаками, який хотів би спокою, але в нього так жити не виходить.

Раніше ми розповідали: Карате Кід 2: Легенди — дата виходу в Україні та хто з зірок повернувся у культову франшизу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.