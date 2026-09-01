Ціна краси 3 сезон: скільки серій у продовженні історії про родину Белларі

На платформі Netflix 27 серпня відбулася премʼєра 3 сезону драматичного серіалу Ціна краси (Beauty in Black), який розповідає про життя двох дуже різних жінок, які несподівано стають близькими — Кіммі та Меллорі Белларі. У 3 сезоні на глядачів очікує менше серій, ніж у попередніх частинах.

Розповідаємо, що відомо про продовження американської теледрами, у нашому матеріалі.

Ціна краси 3 сезон: скільки серій

Драматичний серіал Ціна краси у 3 сезоні має 8 серій тривалістю по 45-50 хвилин. Усі нові епізоди одночасно стали доступними для перегляду 27 серпня 2026 року.

Популярну теледраму продовжили на третю частину ще до виходу 2 сезону — наприкінці 2025-го року.

Перші сезони Ціни краси були вдвічі довшими (по 16 серій), їх розділяли на дві частини по 8 епізодів, які потім виходили на Netflix із великою перервою. На цей раз творці серіалу вирішили показати продовження історії імперії Белларі у лаконічнішому форматі й не змушуючи глядачів довго чекати на розв’язку сезону.

У першій частині, яка вийшла на екрани у 2024 році, танцівниця стрип-клубу Кіммі випадково потрапляє у світ заможної та впливової родини Белларі, яка керує beauty-компанією, і зрештою стає частиною цієї сім’ї.

У продовженні Beauty in Black, що побачило світ у 2025 році, виникає протистояння між Кіммі та головним обличчям косметичної імперії Меллорі Белларі, яке завершиться несподіваним поворотом.

3 сезон Ціни краси розкаже про затяту боротьбу за владу у родині Белларі, яка може вийти з-під контролю та призвести до катастрофічних наслідків.

Ціна краси: чи буде 4 сезон

Історія про кримінальний світ впливових власників beauty-бізнесу мала завершитися ще у третьому сезоні, однак несподівано Ціна краси отримала ще один — 4 сезон, який оголосили фінальним. Про продовження серіалу стало відомо ще до премʼєри 3 частини.

Творець та режисер телестрічки Тайлер Перрі повідомив виданню Tudum, що історія родини Белларі ще не завершена, тож скоро на глядачів серіалу очікують нові вражаючі епізоди.

Подивитися усі 8 епізодів третього сезону Ціна краси можна на платформі Netflix з українською озвучкою.

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Фото: скриншот з YouTube

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