Тед Лассо 4 сезон: скільки серій у продовженні популярної комедії

Улюблений тренер мільйонів глядачів повернувся! Цього місяця після тривалої перерви вийшов 4 сезон спортивної комедії Тед Лассо. Тож поціновувачі пригод харизматичного американця у Британії забезпечені гарним настроєм як мінімум до жовтня, саме тоді вийде остання серія серіалу. Загалом у новому сезоні Теда Лассо буде 10 серій.

Розповідаємо, що відомо про новий сезон спортивної телекомедії у нашому матеріалі.

Тед Лассо 4 сезон: скільки серій

Продовження популярного серіалу про футбол покажуть у 10-х серіях. Творці комедійного телешоу повернулися до формату першого сезону, який вийшов у 2020-му році і також мав 10 серій. Наступні частини історії, які вийшли у 2021-му і 2023-му роках, отримали більше екранного часу — вже по 12 серій кожна.

У четвертій частині, якої взагалі не мало бути, харизматичний тренер знову їде до Британії, щоб цього разу тренувати вже жіночу футбольну команду другого дивізіону. Що з цього вийде, ми дізнаємося вже зовсім скоро.

Тед Лассо 4 сезон: графік виходу серій

На сьогодні вже вийшло чотири серії нових пригод американця та його британських друзів. Повний розклад виходу серій 4 сезону такий:

5 серпня: епізод 1 (Home/Дім)

12 серпня: епізод 2 (Curiouser and Curiouser!/Цікавіше й цікавіше!)

19 серпня: епізод 3 (Richmond’s Got Talent/Ричмонд має талант)

26 серпня: епізод 4 (‘Greyhounds’ Day Off/Вихідний Greyhounds)

2 вересня: епізод 5 (Riches of Embarrassment/Скарби сорому)

9 вересня: епізод 6

16 вересня: епізод 7

23 вересня: епізод 8

30 вересня: епізод 9

7 жовтня: фінал сезону

Тривалість серій, які вже вийшли, складає здебільшого 46 хвилин.

Тед Лассо 4 сезон: де дивитися в Україні

В Україні офіційно дивитися серіал можна на платформі Apple TV. Нові серії виходять з українськими субтитрами кожної середи. Перші три сезони спортивної комедії також доступні для перегляду на платформі Apple TV, однак без українських субтитрів.

Раніше ми писали про те, що серіал Тед Лассо вирішили продовжити на ще один сезон.

Фото: скриншот з YouTube.

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