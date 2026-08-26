Дорами про школу: 10 найкращих азійських серіалів про кохання, булінг та дорослішання

Азійські шкільні дорами — це не лише про підліткову романтику, ці серіали, немов дзеркало випробувань дівчат і хлопців, що дорослішають і проходять через біль, шкільний булінг, відчувають на собі тиск багатства і бідності.

Але кризи гартують, а щирість і підтримка перемагають байдужість.

Ми зібрали для тебе найкращі дорами про шкільні роки — 10 хітів з Кореї, Японії та Китаю.

Найкращі корейські дорами про школу

Слабкий герой (Weak Hero Class 1)

Сон Ун — топовий учень, якого цікавлять лише оцінки. Але коли шкільні булери вирішують зробити його своєю жертвою, він вирішує дати відсіч.

Хлопець використовує закони фізики, психологію та власний розум і перетворюється на справжній жах для кривдників.

Спадкоємці (The Heirs)

Культова класика про життя золотої молоді в елітній школі. Бідна дівчина випадково потрапляє до навчального закладу для найбагатших спадкоємців країни.

Героїня опиняється в центрі любовного трикутника між двома найвпливовішими хлопцями.

Справжня краса (True Beauty)

Старшокласниця, яку цькували за зовнішність, опановує мистецтво макіяжу та перетворюється на шкільну богиню.

Але що станеться, коли єдиний хлопець у школі дізнається, як вона виглядає насправді без косметики?

Пентаграма залякування / Ми всі мертві (All of Us Are Dead)

Звичайна школа стає епіцентром вибуху зомбі-вірусу. Учні опиняються в пастці без їжі, зв’язку та допомоги дорослих.

Щоб вижити, їм доведеться об’єднатися і дати бій не лише монстрам, а й власному страху.

Цікаві японські дорами про школу

3-й А клас: З цього моменту ви в полоні (3 Nen A Gumi)

За 10 днів до випуску вчитель малювання зачиняє у класі 29 учнів та оголошує їх своїми заручниками.

Він не випустить їх, поки вони не з’ясують правду про загадкову смерть їхнього однокласника. Психологічний трилер тримає в напрузі до останньої секунди.

Гра брехунів: Школа (Kakegurui)

В елітній приватній академії статус учнів визначається не оцінками чи спортом, а вмінням грати в азартні ігри. Ті, хто програють, стають рабами.

Все змінюється з приходом нової учениці, яка кидає виклик шкільній ієрархії та гравцям, які звикли маніпулювати іншими.

Драгон Закура (Dragon Zakura, 2005 / 2021)

Колишній байкер і адвокат береться перетворити найгіршу школу в країні на кузню кадрів для найпрестижнішого університету Токіо.

Спосіб навчання, який він пропонує, виходить за межі будь-якої стандартної програми.

Китайські дорами про школу і любов

Приховане кохання (Hidden Love)

Неймовірно тепла історія про дівчину, яка ще в шкільні роки закохується в найкращого друга свого старшого брата.

З роками це дитяче захоплення переростає у доросле, глибше почуття, яке змінює життя обох.

Наші кращі дні (With You)

Звичайна дівчина потрапляє до престижної школи та стає сусідкою по парті місцевого генія.

Це реалістична, ностальгічна та дуже зворушлива розповідь про дорослішання, іспити, перші поразки та перше кохання.

Яскравий світанок / Кохання так прекрасне (A Love So Beautiful)

Весела і трохи легковажна дівчина вже багато років закохана у свого сусіда та однокласника.

Вона не соромиться зізнаватися йому в почуттях, раз за разом долаючи його байдужість своїм оптимізмом.

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