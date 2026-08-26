Дорамы про школу: 10 лучших азиатских сериалов о любви, буллинге и взрослении

Героиня оказывается в центре любовного треугольника между двумя самыми влиятельными парнями.

Культовая классика о жизни золотой молодёжи в элитной школе. Бедная девушка случайно попадает в учебное заведение для самых богатых наследников страны.

Парень использует законы физики, психологию и собственный разум и превращается в настоящий ужас для обидчиков.

Сон Ун — топовый ученик, которого интересуют только оценки. Но когда школьные буллеры решают сделать его своей жертвой, он решает дать отпор.

Мы собрали для тебя лучшие дорамы о школьных годах — 10 хитов из Кореи, Японии и Китая.

Но кризисы закаляют, а искренность и поддержка побеждают равнодушие.

Истинная красота (True Beauty)

Старшеклассница, которую травили за внешность, осваивает искусство макияжа и превращается в школьную богиню.

Но что произойдёт, когда единственный парень в школе узнает, как она выглядит на самом деле без косметики?

Пентаграмма запугивания / Мы все мертвы (All of Us Are Dead)

Обычная школа становится эпицентром вспышки зомби-вируса. Ученики оказываются в ловушке без еды, связи и помощи взрослых.

Чтобы выжить, им придётся объединиться и дать бой не только монстрам, но и собственному страху.

Интересные японские дорамы о школе

3-й А класс: С этого момента вы в плену (3 Nen A Gumi)

За 10 дней до выпуска учитель рисования запирает в классе 29 учеников и объявляет их своими заложниками.

Он не выпустит их, пока они не выяснят правду о загадочной смерти их одноклассника. Психологический триллер держит в напряжении до последней секунды.

Игра лжецов: Школа (Kakegurui)

В элитной частной академии статус учеников определяется не оценками или спортом, а умением играть в азартные игры. Те, кто проигрывают, становятся рабами.

Всё меняется с приходом новой ученицы, которая бросает вызов школьной иерархии и игрокам, привыкшим манипулировать другими.

Драгон Закура (Dragon Zakura, 2005 / 2021)

Бывший байкер и адвокат берётся превратить худшую школу в стране в кузницу кадров для самого престижного университета Токио.

Метод обучения, который он предлагает, выходит за рамки любой стандартной программы.

Китайские дорамы о школе и любви

Скрытая любовь (Hidden Love)

Невероятно тёплая история о девушке, которая ещё в школьные годы влюбляется в лучшего друга своего старшего брата.

С годами это детское увлечение перерастает во взрослое, более глубокое чувство, которое меняет жизнь обоих.

Наши лучшие дни (With Yo)

Обычная девушка попадает в престижную школу и становится соседкой по парте местного гения.

Это реалистичный, ностальгический и очень трогательный рассказ о взрослении, экзаменах, первых поражениях и первой любви.

Яркий рассвет / Любовь так прекрасна (A Love So Beautiful)

Весёлая и немного легкомысленная девушка уже много лет влюблена в своего соседа и одноклассника.

Она не стесняется признаваться ему в чувствах, раз за разом преодолевая его безразличие своим оптимизмом.

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