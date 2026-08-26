Дорамы про школу: 10 лучших азиатских сериалов о любви, буллинге и взрослении

Азиатские школьные дорамы — это не только о подростковой романтике, эти сериалы, словно зеркало испытаний девчонок и мальчишек, которые взрослеют и проходят через боль, школьный буллинг, ощущают на себе пресс богатства и бедности.
Но кризисы закаляют, а искренность и поддержка побеждают равнодушие.
Мы собрали для тебя лучшие дорамы о школьных годах — 10 хитов из Кореи, Японии и Китая.
Лучшие корейские дорамы о школе
Слабый герой (Weak Hero Class 1)
Сон Ун — топовый ученик, которого интересуют только оценки. Но когда школьные буллеры решают сделать его своей жертвой, он решает дать отпор.
Парень использует законы физики, психологию и собственный разум и превращается в настоящий ужас для обидчиков.
Наследники (The Heirs)
Культовая классика о жизни золотой молодёжи в элитной школе. Бедная девушка случайно попадает в учебное заведение для самых богатых наследников страны.
Героиня оказывается в центре любовного треугольника между двумя самыми влиятельными парнями.
Истинная красота (True Beauty)
Старшеклассница, которую травили за внешность, осваивает искусство макияжа и превращается в школьную богиню.
Но что произойдёт, когда единственный парень в школе узнает, как она выглядит на самом деле без косметики?
Пентаграмма запугивания / Мы все мертвы (All of Us Are Dead)
Обычная школа становится эпицентром вспышки зомби-вируса. Ученики оказываются в ловушке без еды, связи и помощи взрослых.
Чтобы выжить, им придётся объединиться и дать бой не только монстрам, но и собственному страху.
Интересные японские дорамы о школе
3-й А класс: С этого момента вы в плену (3 Nen A Gumi)
За 10 дней до выпуска учитель рисования запирает в классе 29 учеников и объявляет их своими заложниками.
Он не выпустит их, пока они не выяснят правду о загадочной смерти их одноклассника. Психологический триллер держит в напряжении до последней секунды.
Игра лжецов: Школа (Kakegurui)
В элитной частной академии статус учеников определяется не оценками или спортом, а умением играть в азартные игры. Те, кто проигрывают, становятся рабами.
Всё меняется с приходом новой ученицы, которая бросает вызов школьной иерархии и игрокам, привыкшим манипулировать другими.
Драгон Закура (Dragon Zakura, 2005 / 2021)
Бывший байкер и адвокат берётся превратить худшую школу в стране в кузницу кадров для самого престижного университета Токио.
Метод обучения, который он предлагает, выходит за рамки любой стандартной программы.
Китайские дорамы о школе и любви
Скрытая любовь (Hidden Love)
Невероятно тёплая история о девушке, которая ещё в школьные годы влюбляется в лучшего друга своего старшего брата.
С годами это детское увлечение перерастает во взрослое, более глубокое чувство, которое меняет жизнь обоих.
Наши лучшие дни (With Yo)
Обычная девушка попадает в престижную школу и становится соседкой по парте местного гения.
Это реалистичный, ностальгический и очень трогательный рассказ о взрослении, экзаменах, первых поражениях и первой любви.
Яркий рассвет / Любовь так прекрасна (A Love So Beautiful)
Весёлая и немного легкомысленная девушка уже много лет влюблена в своего соседа и одноклассника.
Она не стесняется признаваться ему в чувствах, раз за разом преодолевая его безразличие своим оптимизмом.
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