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Цена на картофель в Украине: сколько стоит овощ на рынке и в магазинах

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 августа 2026, 18:00 3 мин.
Цена на картофель в Украине: сколько стоит килограмм
Фото Pexels

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