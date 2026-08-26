Цена на картофель в Украине: сколько стоит овощ на рынке и в магазинах

В конце августа картофель в Украине остается одним из доступных продуктов в сезоне. На цену сейчас влияет активный сбор нового урожая: фермеры увеличивают предложение, а покупатели могут найти картофель как на рынках, так и в супермаркетах по разным ценам.

В зависимости от региона, сорта и места продажи цена картофеля заметно отличается. Дешевле всего овощ можно приобрести непосредственно у производителей крупными партиями.

Цена на картофель в Украине

По состоянию на конец августа оптовая цена картофеля в Украине у фермеров составляет ориентировочно 6–12 грн за кг. На стоимость влияют качество клубней, объем партии и регион, в котором продают продукцию.

Для покупателей, которые берут небольшое количество овощей для дома, цена картофеля за 1 кг будет выше. В магазинах и на рынках килограмм обычного картофеля сейчас стоит примерно 14–23 грн. Разница объясняется не только местом продажи, но и сортом, внешним видом и условиями хранения.

Цена картофеля в супермаркетах

В супермаркетах цена картофеля за кг зависит от конкретной торговой сети и сорта.

Обычный картофель можно найти примерно от 14,46 грн за кг, тогда как розовые сорта стоят около 23,60 грн за кг.

Таким образом, перед покупкой стоит сравнить предложения разных магазинов. В сезон нового урожая разница между ценами может быть довольно ощутимой.

Цена картофеля на базаре

На рынках стоимость овоща также зависит от региона и продавца. В частности, в Житомирской и других областях цена картофеля на базаре обычно держится в пределах 13–21 грн за кг.

Преимуществом рынка может быть возможность поторговаться или приобрести картофель непосредственно у фермеров. В то же время цена обычно меняется в зависимости от качества урожая и объема покупки.

Молодой картофель: какая цена за 1 кг

Молодой картофель в конце лета постепенно переходит из категории сезонного продукта в обычный картофель нового урожая. Его стоимость может быть выше цены стандартного картофеля, особенно если речь идет об отборных клубнях.

На рынке молодой картофель за 1 кг может стоить около 15–23 грн, хотя конкретная цена зависит от региона и продавца.

В сентябре и октябре ситуация на рынке может измениться. Именно в этот период продолжается активный сбор урожая, поэтому предложение картофеля растет. Из-за этого цена на картофель может еще немного снизиться или остаться примерно на нынешнем уровне.

Зимой ситуация традиционно может быть другой. На цену влияют расходы на хранение, сортировку и транспортировку овощей. Из-за этого качественный картофель ближе к зиме может подорожать примерно на 25–40%.

Поэтому для покупателей, которые планируют делать запасы на холодный сезон, начало осени может быть одним из наиболее выгодных периодов для приобретения картофеля нового урожая.

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