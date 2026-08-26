Погода в Киеве на сентябрь 2026: как начнется осень в столице

Сентябрь 2026 в Киеве ожидается сухим, с большим количеством солнечных дней и комфортной температурой. Поэтому в начале осени в городе будет приятно гулять и заниматься делами без удручающей непогоды. О зонтиках и резиновых сапогах беспокоиться пока рано.

Читай детальный прогноз на каждую декаду сентября 2026 — в нашем материале.

Погода в Киеве на сентябрь 2026

Новый сезон начнется в украинской столице с хорошей погоды, которой следует воспользоваться, если есть ощущение упущенных возможностей из-за быстротечности лета. Все недели прогнозируются теплыми и уютными, поэтому любители золотой комфортной осени будут в восторге.

Погода в Киеве на сентябрь 2026: первая декада 1-10 сентября

Начало осени 2026 в Киеве ожидается теплым и сухим. Днем температура воздуха будет в пределах комфортных +20…+24°C, а ночью метеорологи прогнозируют +10…+13°C.

В первую декаду месяца солнечная погода будет сменяться пасмурной с прояснениями. О зонте можно забыть, поскольку даже минимальные осадки не ожидаются.

Первые недели осени в Киеве – идеальны для прогулок и активностей на свежем воздухе.

Погода в Киеве на сентябрь 2026: вторая декада 11-20 сентября

В середине месяца киевляне и гости столицы все еще могут наслаждаться приятной осенней погодой. Начнет понемногу становиться прохладнее, но не ощутимо. Днем температура в городе будет +19…+23°C, ночью +10…+12°C.

Солнечных и полностью ясных дней станет меньше, преимущественно киевлян ожидает полная или переменная облачность. Осадков во вторую декаду месяца тоже не обещают.

Погода в Киеве на сентябрь 2026: третья декада 21-30 сентября

В последнюю декаду месяца в украинской столице будет пять солнечных ясных дней и еще два дня с небольшой облачностью. К концу месяца уже станет прохладнее, поэтому, несмотря на солнечные дни, надо начинать теплее одеваться.

Днем метеорологи прогнозируют +16…+18°C, а ночью +8…+11°C. Последние сентябрьские дни пройдут либо вообще без осадков, либо без существенных осадков.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в сентябре 2026 по всей Украине.

Источник: Meteoprog.com

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