Кактусы в лесах Киевщины: какие метаморфозы влекут за собой изменение климата в Украине

В лесополосах Киевщины между соснами размножаются экзотические кактусы вида опунция распростертая, что стало настоящей сенсацией в социальных сетях. Местные жители уже привыкли к этому удивлению, но биологи бьют тревогу: появление тропических растений на севере Украины является прямым свидетельством глобальных изменений климата, в частности более теплых и засушливых зим.

Эксперты предупреждают, что такая инвазия может нанести ущерб местной флоре, а зима в этом году обещает быть более мягкой, чем в предыдущие десятилетия.

Кактусы в Киевской области: неожиданная находка

По словам биологии Людмилы Завяловой, кактусы, родом из американского континента (от Мексики до Канады), попали в украинские леса, вероятно, из-за экспериментов садоводов-любителей. Они высаживали растения для создания альпийских горок или просто выбрасывали остатки из клумб.

Опунция легко укореняется из маленьких кусочков и выдерживает бедные почвы с низкой влажностью.

Нет, это совершенно не типичное место для кактусов. Это чужеродное растение для этих земель. Чужаку зовут опунция распростерта.

Местные жители не удивляются кактусам:

Дело в том, что у нас тоже во дворе кактусы есть.

В Киевском ботаническом саду опунцию выращивают в оранжереях, где искусственно создают засушливый климат — всего 100 грамм осадков в год. Как отмечает куратор кактусов национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, кактусы здесь достигают значительных размеров, но на открытом грунте, как на Печерских холмах или в лесополосках Киевщины, они остаются низкорослыми.

Символически опунция изображена на флаге Мексики как знак выносливости и выживания в экстремальных условиях. Однако в Украине ее распространение вызывает беспокойство: как инвазионный вид она может вытеснять местные растения, захватывая территории.

Климатологи подтверждают тенденцию к потеплению. Сравнивая периоды 1961-1990 и 1991-2020 годов, наблюдается значительное повышение температур летом и зимой, с меньшим потеплением осенью.

Главная причина — использование ископаемого топлива и выбросы парниковых газов. После начала полномасштабной войны России против Украины выбросы выросли в разы: по некоторым исследованиям, их объем эквивалентен годовым выбросам четырех стран.

Раньше мы писали, как в Киевской области выращивают хурму — читай в материале, как аграрии создали собственные сорта хурмы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!