Кактуси в лісах Київщини: які метаморфози спричиняють зміни клімату в Україні

У лісосмугах Київщини між соснами розмножуються екзотичні кактуси виду опунція розпростерта, що стало справжньою сенсацією в соціальних мережах. Місцеві жителі вже звикли до цієї дивини, але біологи б’ють на сполох: поява тропічних рослин на півночі України є прямим свідченням глобальних змін клімату, зокрема тепліших і посушливіших зим.

Експерти попереджають, що така інвазія може завдати шкоди місцевій флорі, а зима цього року обіцяє бути м’якшою, ніж у попередні десятиліття.

Кактуси на Київщині: неочікувана знахідка

За словами біологині Людмили Зав’ялової, кактуси, родом з американського континенту (від Мексики до Канади), потрапили до українських лісів, ймовірно, через експерименти садівників-аматорів. Вони висаджували рослини для створення альпійських гірок чи просто викидали залишки з клумб.

Опунція легко вкорінюється з маленьких шматочків і витримує бідні ґрунти з низькою вологістю.

Ні, це абсолютно не типове місце для кактусів. Це чужорідна рослина для цих земель. Чужиницю звуть опунція розпростерта.

Місцеві жителі не дивуються кактусам:

Річ в тім, що у нас теж у дворі кактуси є.

У Київському ботанічному саду опунцію вирощують в оранжереях, де штучно створюють посушливий клімат — всього 100 грамів опадів на рік. Як зазначає кураторка кактусів національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, кактуси тут сягають значних розмірів, але на відкритому ґрунті, як на Печерських пагорбах чи в лісосмугах Київщини, вони залишаються низькорослими.

Символічно, опунція зображена на прапорі Мексики як знак витривалості та виживання в екстремальних умовах. Однак в Україні її поширення викликає занепокоєння: як інвазійний вид, вона може витісняти місцеві рослини, захоплюючи території.

Кліматологи підтверджують тенденцію до потепління. Порівнюючи періоди 1961–1990 та 1991–2020 років, спостерігається значне підвищення температур улітку та взимку, з меншим потеплінням восени.

Головна причина — використання викопного палива та викиди парникових газів. Після початку повномасштабної війни Росії проти України викиди зросли в рази: за деякими дослідженнями, їх обсяг еквівалентний річним викидам чотирьох країн.

Раніше ми писали, як на Київщині вирощують хурму — читай у матеріалі, як аграрії створили власні сорти хурми.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!