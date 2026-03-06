Штрикнув ножем людину і замість в’язниці пішов на фронт — історія російського полоненого

Двоє російських військовополонених, Олексій з Амурської області та ще один 47-річний Олексій з Тульської області, поділилися своїми історіями про те, як вони опинилися на війні в Україні. Їхні розповіді висвітлюють різні обставини, що призвели до їхньої участі у конфлікті, а також їхні поточні думки та почуття.

“Краще б у в’язницю”: російські полонені розповідають, як опинилися на війні

31-річний Олексій, який отримав поранення під час бою, розповів, що його життя до війни було сповнене проблем. Після розлучення з дружиною він зловживав алкоголем, а потім вдарив ножем нового обранця своєї колишньої дружини.

За його словами, до нього додому прийшли двоє чоловіків у військовій формі, коли він був напідпитку, і змусили його підписати документи, які виявилися контрактом. Олексій зізнався, що йому було все одно на те, що він підписує. Зараз він вважає, що краще було б потрапити до в’язниці, ніж опинитися на війні.

Інший також мав проблеми з алкоголем. Він лікувався від пияцтва в лікарні, куди до нього прийшли рекрутери. Вони розповідали про “хорошу роботу” та “високу зарплату” на території України. Чоловік не одразу погодився, але після роздумів підписав контракт.

Обидва військовополонені заперечують, що вважають себе окупантами чи визволителями, називаючи себе звичайними людьми. Однак, перебуваючи в статусі військовополонених на чужій території, вони визнають, що тепер це не так. Полонені висловлюють своє небажання війни та не розуміють, навіщо вбивати.

Олексій розповів, що найбільше йому запам’яталося ставлення українських військовослужбовців, які не застосовували фізичної розправи чи грубих слів.

На запитання про втрати російської армії, інший Олексій відповів, що не знає. Коли йому повідомили про понад 1 200 000 загиблих за чотири роки війни, він визнав, що це велика кількість.

Наразі з військовополоненими працюють слідчі та контррозвідники СБУ. Вони заявляють, що військовополонені навоювалися і вважають за краще бути за ґратами. Вони також просять вибачення в українців.

