єЧерга для легкових автомобілів: коли запрацює сервіс

Система єЧерга, яка вже змінила правила гри для вантажних перевезень, готується до масштабного розширення. Як повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, сервіс отримає два ключові оновлення: повноцінний запуск для легкових автомобілів та нові цифрові інструменти для бізнесу.

Більше ніякого вгадування на кордоні: легковики стають у чергу онлайн

Головна зміна для приватних водіїв запланована на червень. Тепер чергу для перетину кордону легковим авто можна буде забронювати заздалегідь. Запис стане доступним через три канали: мобільний застосунок Дія, офіційний сайт сервісу та застосунок єЧерга. Скористатися цією можливістю зможуть не лише українці, а й іноземні громадяни.

Крім того, процес оформлення стане швидшим для всіх: систему навчать автоматично перевіряти наявність страхового поліса Зелена картка для кожного транспортного засобу.

Читати на тему Система EES: що варто знати мандрівникам про нові правила перетину кордону ЄС Як працює біометричний контроль на зовнішніх межах Шенгенської зони?

Нові переваги для бізнесу та вантажних перевезень

Оновлення торкнуться і професійних перевізників. Для вантажівок планують впорядкувати систему пріоритетного проїзду. Це стане можливим завдяки інтеграції єЧерги з митними документами Т1 та книжками МДП. Особливу увагу приділять авторизованим економічним операторам — для них забезпечать пріоритетний рух.

Ефективність цифрового запису підтверджують цифри: на сьогодні через систему пройшло понад 3 мільйони перетинів кордону вантажівками та автобусами. Наступний крок — масштабування на приватний транспорт та посилення прозорості для бізнесу.

Олексій Кулеба підкреслив, що головна мета цих нововведень — комфорт та відсутність хаосу на рубежах:

Наше завдання – зробити перетин кордону більш прогнозованим, зручним і прозорим для всіх користувачів, — зазначив він.

Раніше ми писали, які правила виїзду чоловіків за кордон у 2026 — читай в матеріалі інормацію, яку слід знати.

