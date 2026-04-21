єЧерга для легковых автомобилей: когда заработает сервис

Система єЧерга, которая уже изменила правила игры для грузовых перевозок, готовится к масштабному расширению. Как сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, сервис получит два ключевых обновления: полноценный запуск для легковых автомобилей и новые цифровые инструменты для бизнеса.

Больше никакого угадывания на границе: легковушки становятся в очередь онлайн

Главное изменение для частных водителей запланировано на июнь. Теперь очередь для пересечения границы на легковом авто можно будет забронировать заранее. Запись станет доступной через три канала: мобильное приложение Дія, официальный сайт сервиса и приложение єЧерга. Воспользоваться этой возможностью смогут не только украинцы, но и иностранные граждане.

Кроме того, процесс оформления станет быстрее для всех: систему научат автоматически проверять наличие страхового полиса Зеленая карта для каждого транспортного средства.

Новые преимущества для бизнеса и грузовых перевозок

Обновления коснутся и профессиональных перевозчиков. Для грузовиков планируют упорядочить систему приоритетного проезда. Это станет возможным благодаря интеграции еЧерги с таможенными документами Т1 и книжками МДП. Особое внимание уделят авторизованным экономическим операторам — для них обеспечат приоритетное движение.

Эффективность цифровой записи подтверждают цифры: на сегодняшний день через систему прошло более 3 миллионов пересечений границы грузовиками и автобусами. Следующий шаг — масштабирование на частный транспорт и усиление прозрачности для бизнеса.

Алексей Кулеба подчеркнул, что главная цель этих нововведений — комфорт и отсутствие хаоса на рубежах:

Наша задача – сделать пересечение границы более прогнозируемым, удобным и прозрачным для всех пользователей, — отметил он.

