В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в полицейских: пятеро раненых

Утренний вызов в селе Николаевка на Синельниковщине едва не обернулся масштабной трагедией. Пятеро правоохранителей оказались в больнице после того, как местный житель оказал вооруженное сопротивление и применил боевые гранаты. О деталях происшествия сообщили в полиции Днепропетровской области.

Угроза взрыва газа и напряженные переговоры

Все началось около 06:30 утра с анонимного сообщения о неадекватном поведении мужчины.

— В полицию поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины в селе Николаевка Синельниковского района. Сообщалось, что местный житель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и заявляет о наличии у него двух гранат, — говорится в сообщении.

Когда экипаж полиции прибыл по адресу, ситуация стала критической. Злоумышленник закрылся внутри помещения и заявил, что открыл подачу газа. Реальная угроза взрыва, который мог уничтожить не только дом подрывника, но и соседние дома, заставила правоохранителей действовать немедленно.

Взрыв во время задержания и ранения правоохранителей

Чтобы предотвратить катастрофу и устранить опасность для гражданских, полицейские начали операцию по задержанию. В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета. Одна из гранат, к счастью, не сработала, однако вторая взорвалась прямо в эпицентре нахождения группы захвата.

В результате детонации осколочные ранения различной степени тяжести получили пятеро правоохранителей. Среди пострадавших — бойцы группы оперативного реагирования и сотрудники отделения полиции №3 Синельниковского РУП. Всех раненых срочно госпитализировали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Несмотря на полученные травмы и контузии, полицейские проявили мужество и не дали злоумышленнику сбежать. Подрывника 1991 года рождения скрутили и задержали непосредственно на месте происшествия.

Сейчас на месте инцидента работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты. Специалисты изъяли обломки боеприпасов и запалы, которые станут главными вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации действий задержанного. За покушение на жизнь сотрудников полиции и создание смертельной угрозы для окружающих мужчине грозит суровое наказание — вплоть до пожизненного заключения.

Главное фото: полиции Днепропетровской области.

