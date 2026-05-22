Лунный календарь благоприятных дней на июнь 2026: лучшие и худшие дни для твоих начинаний

Июнь 2026 года стартует под нисходящей Луной и наполнен контрастами: завершающая часть первой половины месяца подходит для подведения итогов, а после новолуния 15 числа начнется активная фаза с новыми возможностями и растущей энергией.

Лунный календарь благоприятных дней на июнь 2026 года

Благоприятные дни

Самыми благоприятными датами июня станут 2, 5, 6, 13, 21 и 25 числа. 2 июня – удачный день для финансовых решений, деловых встреч и планирования новых проектов.

5 и 6 числа – благоприятное время для творческих замыслов, налаживание новых контактов и социальной активности. Луна в Водолее этих дней подталкивает к нестандартным идеям и открывает двери для новых знакомств.

13 июня — хороший день для завершения важных дел и подведение итогов перед новолунием. Несмотря на то, что Луна близится к концу цикла, Близнецы дают этому дню легкость и коммуникационную силу — удачное время для переговоров и важных разговоров.

21 числа, на растущей Луне в Деве, следует браться за работу, связанную с вниманием к деталям, планировкам и систематизацией. А 25 июня – один из самых ярких дней месяца для карьерных решений, инициатив и самовыражения: Луна в Скорпионе дает глубину, решительность и способность видеть суть.

Добрыми днями также будут 1, 7, 16, 19 и 22 июня. 1-е — подходит для активной работы и завершения начатого, 7-е — для общения и новых знакомств, 16-е станет первым полноценным активным днем ​​после новолуния. 19 и 22 числа способствуют карьерному росту и творческим инициативам.

Неблагоприятные дни

Неблагоприятными датами месяца станут 4, 8, 15, 18, 20, 24, 27 и 30 июня. 4 числа Луна переходит между знаками, порождающими нестабильность и рассеянность — лучше не подписывать документы и откладывать важные решения.

8 июня — Луна в Рыбах на 23-м лунном дне: риск неправильно оценить ситуацию, поэтому следует избегать значительных шагов. 15 числа наступит новолуние — в этот день энергия на минимуме, и новые начинания лучше отложить.

18 июня — 4-й лунный день в Леве: повышен риск конфликтов и недоразумений в общении, следует контролировать эмоции. 20 число несет неустойчивую энергию — не лучшее время для подписания соглашений или важных переговоров.

24 июня — 10-й лунный день в Скорпионе: напряженная энергетика, провоцирующая импульсивные решения. 27 числа Луна на 13-м лунном дне в Стрельце – традиционно считается одним из самых неблагоприятных лунных дней для активных действий.

Завершит луну полнолуние 30 июня: эмоции обострены, человек склонен к импульсивности — важные решения лучше отложить на другой день.

Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны

Июнь 2026 года начнется на нисходящей Луне — такое состояние продлится с 1 по 14 числа. Это идеальное время для завершения дел, освобождения от излишнего и глубочайшего анализа пережитого. Не стоит запускать новые масштабные проекты, однако можно уверенно двигаться дальше уже составленных планов.

15 июня в 5:54 по киевскому времени наступит новолуние — Луна перейдет в знак Рака. Это момент перезагрузки и нового старта: несколько дней вокруг новолуния подходят для того, чтобы поставить новые цели, сформулировать намерения и настроиться на изменения.

Рак как символ новолуния усиливает интуицию, внимание к семейным вопросам и внутреннее чувство правильного направления.

С 16 по 29 июня будет продолжаться растущая Луна — самый благоприятный и активный отрезок месяца для новых начинаний, карьерных шагов и личностного развития. Каждый день растущей Луны добавляет энергии, уверенности и желания действовать.

А 30 июня в 2:56 по киевскому времени наступит полная Луна в знаке Козерога — она подведет итоги всего, что удалось сделать, зарядит дополнительной силой и одновременно потребует эмоциональной выдержки.

