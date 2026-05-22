Сериал Ранчо Даттонов: когда выйдут серии спин-оффа драмы Йеллоустоун

Вселенная культовой телевизионной драмы Йеллоустоун официально расширилась новым напряженным спин-оффом под названием Ранчо Даттонов (Dutton Ranch).
Масштабный проект в жанре современного вестерна фокусируется на дальнейшей судьбе одной из самых ярких и эксцентричных пар американского телевидения — Бет Даттон и ее супруга Рипа Виллера. Читай в материале о сюжете сериала и даты выхода серий Ранчо Даттонов.
Сериал Ранчо Даттонов: даты выхода серий
Официальная премьера первого сезона уже состоялась всемирным релизом на стриминговой платформе Paramount+ и телесети Paramount Network.
В день старта зрителям представили сразу два дебютных эпизода, после чего сериал перешел на классический недельный график выхода серий.
В общей сложности сезон сериала Ранчо Даттонов насчитывает девять серий, а финальный эпизод выйдет в начале июля. Украинские поклонники жанра могут планировать просмотр по такому полному расписанию выхода серий:
|Эпизод
|Дата выхода
|1, 2
|15.05
|3
|22.05
|4
|29.05
|5
|05.06
|6
|12.06
|7
|19.06
|8
|26.06
|9 (финал)
|03.07
Ранчо Даттонов 2026: сюжет спин-оффа и актерский состав
Действие новой многосерийной драмы разворачивается в Южном Техасе, куда главные герои вместе со своим питомцем Картером переезжают после финала оригинального сериала.
Поселившись на огромном ранчо площадью 7000 акров, Бет и Рип стремятся начать все с чистого листа и построить спокойное будущее вдали от призраков прошлого и семейных проклятий Монтаны.
Однако американский Запад быстро доказывает свою жестокость: территориальная конкуренция, внутренние демоны и амбиции новых соседей разрушают надежды на мирное существование, превращая жизнь в ежедневную борьбу за выживание и каждый акр техасской земле.
Исполнительными продюсерами проекта выступила команда известного сценариста и режиссера Тейлора Шеридана, сохранившего фирменную кинематографическую атмосферу, глубокий психологизм и медленный, но насыщенный ритм рассказа, где акцент смещен из банальных перестрелок на сложные человеческие.
Главной антагонисткой сезона и серьезной соперницей для семьи Даттонов станет обладательница соседнего ранчо Бьюла Джексон, роль которой исполнила четырехкратная номинантка на премию Оскар Аннетт Беннинг.
Также к звездному актерскому составу присоединился легендарный Эд Гаррис, воплотивший образ местного ветеринара Эверетта Маккинни.
