Сериал Чужестранка: покажут ли 9 сезон и какое будущее у популярной франшизы

Чужестранка — один из тех сериалов, который смотришь увлеченно. Это полуреалистичная, полуфантастическая сага о любви, войне, выборе и силе времени, снятая по романам Дианы Гэблдон.

Премьера кино-эпопеи состоялась ещё в 2014 году на канале Starz, и с тех пор история Клэр и Джейми обрела большую популярность и получила миллионы поклонников по всему миру.

Будет ли 9 сезон сериала Чужестранка или продюсеры решили поставить точку на восьмом — читай в материале.

Будет ли 9 сезон сериала Чужестранка

9 сезона сериала Чужестранка не будет. Канал Starz ещё в 2023 году сообщил, что восьмой станет финальным для истории Клэр и Джейми Фрейзеров.

Он завершился 8 мая 2026 года после 10 эпизодов. Создатели сериала объясняли, что хотя история по книгам Дианы Гэблдон ещё не закрыта окончательно, телевизионная адаптация подошла к своему финалу.

Впрочем, франшиза нашла продолжение. Starz уже снял приквел — Outlander: Blood of My Blood.

Приквел рассказывает о любви родителей Джейми и Клэр и расширяет вселенную Чужестранки.

Шоураннер Мэттью Робертс и продюсер Марил Дэвис сообщили, что не хотели бы прощаться с проектом навсегда, но на данный момент никаких планов относительно 9 сезона Чужестранки всё же нет.

Сколько эпизодов в сериале Чужестранка

Всего снято и показано 101 эпизод. Они выходили в таком порядке:

1 сезон (2014–2015) — 16 эпизодов

2 сезон (2016) — 13

3 сезон (2017) — 13

4 сезон (2018–2019) — 13

5 сезон (2020) — 12

6 сезон (2022) — 8

7 сезон (2023–2025) — 16

8 сезон (2026) — 10 эпизодов.

О чём сериал Чужестранка

История начинается с того, что медсестра Клэр Рэндалл после Второй мировой войны отправляется в Шотландию. Во время путешествия она загадочным образом проходит сквозь древние камни и переносится в XVIII век.

Там её жизнь приобретает новый смысл: она влюбляется в шотландского воина Джейми Фрейзера, и вместе они проходят через самые бурные политические события: битвы, заговоры, восстания якобитов и путешествия между эпохами.

Новые эпизоды покажут возвращение Клэр и Джейми на Хребет Фрейзера в Северной Каролине. Герои будут пытаться найти покой, однако приближение Американской революции снова втянет их в опасные события.

Финал сделали значительно более эмоциональным по сравнению с предыдущими частями, а некоторые сюжетные линии завершаются драматично.

Чужестранка: что известно о съёмках, актёрах и фанатах

Хотя события Чужестранки разворачиваются в разных уголках мира — от Франции до Америки, — основной локацией съёмок оставалась Шотландия. Именно там создавали большинство культовых сцен сериала.

Для актёра Сэма Хьюэна роль Джейми Фрейзера стала решающей. После выхода первого сезона он мгновенно превратился в одну из главных телевизионных звёзд, а армия его поклонников стремительно выросла.

Такими же успешными являются и романы Дианы Гэблдон, по которым снят сериал. Книги перевели более чем на тридцать языков, а общий тираж давно превысил миллионы экземпляров.

Сейчас вокруг Чужестранки образовалось одно из самых активных фан-сообществ. Поклонники называют себя Outlander fandom, встречаются и путешествуют по местам съёмок.

