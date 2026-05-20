Серіал Чужоземка: чи покажуть 9 сезон і яке майбутнє у популярної франшизи

Чужоземка — один із тих серіалів, який дивишся із захватом. Це напівреалістична, напівфантастична сага про кохання, війну, вибір і силу часу, знята за романами Діани Ґеблдон.

Прем’єра кіно-епопеї відбулася ще у 2014 році на каналі Starz, і відтоді історія Клер та Джеймі набула великої популярності та отримала мільйони прихильників по всьому світу.

Чи буде 9 сезон серіалу Чужоземка, чи продюсери вирішили поставити крапку на восьмому— читай у матеріалі.

Чи буде 9 сезон серіалу Чужоземка

9 сезону серіалу Чужоземка не буде. Канал Starz ще у 2023 році повідомив, що восьмий стане фінальним для історії Клер і Джеймі Фрейзерів.

Він завершився 8 травня 2026 року після 10 епізодів. Творці серіалу пояснювали, що хоча історія за книгами Діани Ґеблдон ще не закрита остаточно, телевізійна адаптація підійшла до свого фіналу.

Втім, франшиза не закривається повністю. Starz уже зняв приквел — Outlander: Blood of My Blood.

Приквел розповідає про кохання батьків Джеймі та Клер і розширює всесвіт Чужоземки.

Шоуранер Метью Робертс та продюсерка Маріл Девіс повідомили, що не хотіли б прощатися з проєктом назавжди, але наразі жодних планів щодо 9 сезону Чужоземки все ж немає.

Скільки епізодів в серіалі Чужоземка

Усього знято і показано 101 епізод. Вони виходили в такому порядку:

1 сезон (2014–2015) — 16 епізодів

2 сезон (2016) — 13

3 сезон (2017) — 13

4 сезон (2018–2019) — 13

5 сезон (2020) — 12

6 сезон (2022) — 8

7 сезон (2023–2025) — 16

8 сезон (2026) — 10 епізодів.

Про що серіал Чужоземка

Історія починається з того, що медсестра Клер Рендалл після Другої світової війни вирушає до Шотландії. Під час подорожі вона загадково проходить крізь стародавні камені й переноситься у 18 століття.

Там її життя набуває нового сенсу: вона закохується у шотландського воїна Джеймі Фрейзера, і разом вони проходять через найбурхливіші політичні події: битви, змови, повстання якобітів та подорожі між епохами.

Нові епізоди покажуть повернення Клер і Джеймі до Фрейзерового хребта у Північній Кароліні. Герої намагатимуться знайти спокій, однак наближення Американської революції знову втягне їх у небезпечні події.

Фінал зробили значно емоційнішим за попередні частини, а деякі сюжетні лінії завершуються драматично.

Чужоземка: що відомо про зйомки, акторів та фанів

Хоча події Чужоземки розгортаються у різних куточках світу — від Франції до Америки, — основною локацією зйомок залишаєлася Шотландія. Саме там створювали більшість культових сцен серіалу.

Для актора Сема Г’юена роль Джеймі Фрейзера стала вирішальною. Після виходу першого сезону він миттєво перетворився на одну з головних телевізійних зірок, а армія його прихильників стрімко зросла.

Такими ж успішними є і романи Діани Ґеблдон, за якими знятий серіал. Книги переклали більш ніж тридцятьма мовами, а загальний тираж давно перевищив мільйони примірників.

Нині навколо Чужоземки утворилася одна з найактивніших фан-спільнот. Прихильники називають себе Outlander fandom, зустрічаються і подорожують місцями зйомок.

