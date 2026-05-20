Обстріл Дніпра 20 травня: є загиблі та поранені

У ніч на 20 травня 2026 року російські окупаційні війська здійснили чергову комбіновану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, ударні безпілотники та важку артилерію.

За офіційними даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, під ударом опинилися два райони області.

Наслідки комбінованої атаки на Дніпро: двоє загиблих та шість поранених

Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранень різного ступеня важкості. На місцях влучань та падіння уламків працюють екстрені служби, рятувальники й правоохоронці, які фіксують наслідки чергового воєнного злочину проти мирного населення.

Найважчих наслідків нічний наліт завдав обласному центру. У Дніпрі через російську атаку зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури: суттєво пошкоджено великий продуктовий склад, приватні житлові будинки та автомобіль.

Саме тут загинули двоє людей, а шестеро мешканців дістали травм. Медики ведуть боротьбу за життя трьох постраждалих — 42-річної жінки та чоловіків віком 47 і 25 років, які госпіталізовані у важкому стані.

Ще двоє чоловіків (47 та 40 років) перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, а 27-річний киянин отримав необхідну допомогу та проходитиме лікування амбулаторно.

Окрім обласного центру, під ворожий приціл потрапила Петриківська громада Дніпровського району, де внаслідок обстрілу понівечено територію місцевого підприємства.

Не припинявся терор і на Нікопольщині: окупанти гатили з артилерії та атакували дронами райцентр, а також Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади.

У Нікопольському районі зафіксовано руйнування промислового підприємства, багатоквартирного висотного будинку, кількох приватних осель та цивільних автівок. Загальні масштаби завданих збитків наразі встановлюються.

Фото: Олександр Ганжа.

