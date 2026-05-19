Удар по Прилуках балістичною ракетою: серед загиблих та поранених є діти

Близько 10-ї години ранку російські війська завдали удару балістичною ракетою по центральній частині Прилук. Ворог поцілив у територію одного з підприємств, проте суттєвих пошкоджень зазнали торговельні об’єкти, що розташовані поруч. Про наслідки терористичного акту повідомив очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Удар по Прилукам: дані про загиблих та поранених

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Прилуках зросла до трьох осіб. У лікарні помер 15-річний хлопець — попри тривалі зусилля медиків, врятувати життя дитини не вдалося.

На цю хвилину відомо про 23 поранених мешканців, ще шестеро людей звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес. Серед тих, хто перебуває під наглядом лікарів, також залишається 14-річна дитина. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу після потужних вибухів, що сколихнули місто.

Рятувальні служби та правоохоронці продовжують працювати на місцях влучань для ліквідації наслідків атаки.

Пожежа в Прилуках сьогодні та масштабні руйнування

Внаслідок влучання ракети значних руйнувань зазнав місцевий торговельний центр та супермаркет. Також пошкоджено техніку рятувальників, які перебували поблизу. Одразу після прильоту виникла масштабна пожежа в Прилуках сьогодні, до ліквідації якої залучили всі наявні підрозділи ДСНС.

Рятувальні роботи після вибухи в Прилуках

На місці події продовжують працювати екстрені служби, поліція та представники ОВА. Фахівці проводять розбір завалів у пошкодженому ТЦ. Місцева влада нагадує, що вибухи можуть повторитися у разі нових пусків, тому закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги.

