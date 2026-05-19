Наступ з Білорусі: в ОП повідомили, чи є зараз реальна загроза для України

Загроза з півночі: чи варто українцям знову чекати наступу з Білорусі? Чутки про скупчення військ та можливе вторгнення ширяться мережею, підживлюючись новинами про ядерні навчання РФ та Лукашенка. Українське командування закликає зберігати спокій: просто зараз у росіян немає сил для прориву.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив заступник керівника Офісу президента та бригадний генерал Павло Паліса.

Наступ з Білорусі: чи є зараз реальна військова загроза

За його словами, Україна не має права недооцінювати білоруський напрямок, адже досвід 2022 року показав, що запевнення Мінська не гарантують безпеки.

— До того моменту, поки у Білорусі зберігатиметься лояльний до Путіна режим, ми завжди розглядатимемо Білорусь як потенційну загрозу. Ми пам’ятаємо події напередодні повномасштабного вторгнення, коли лунали заяви, що Білорусь ніколи не нападе на Україну. Результат ми всі пам’ятаємо,— наголосив Паліса.

Останніми тижнями серед українців знову посилилися побоювання щодо можливого повторного вторгнення з півночі. Це пов’язано із повідомленнями про військову активність у Білорусі, а також із заявами про можливе втягування режиму Олександра Лукашенка у війну.

Втім Павло Паліса пояснив, що наразі Росія не має достатнього ресурсу для організації нового масштабного наступу з білоруського напрямку.

— Здійснити більш-менш правдоподібну провокацію росіянам вдасться тільки тоді, коли вони зберуть притомне угруповання. Але, враховуючи їхні втрати й стан справ загалом на лінії фронту, такої можливості зараз я не бачу, — зазначив генерал.

Це означає, що на цей момент безпосередніх ознак підготовки наступу з Білорусі українська сторона не спостерігає.

Читати на тему Санкції проти Олександра Лукашенка: які обмеження ввели проти самопроголошеного президента Україна оголосила санкційний список проти самопроголошеного президента Білорусі.

Чому Білорусь усе одно залишається потенційною загрозою

Попри відсутність ознак негайної атаки, загроза з боку Білорусі залишається. Паліса наголосив, що навіть якщо російські ракети чи дрони не запускаються безпосередньо з білоруської території, Росія може використовувати тамтешню інфраструктуру для координації атак.

Він прокоментував інформацію про те, що під час однієї з масованих атак російські безпілотники нібито оминали білоруський повітряний простір.

— Я б не робив таких поспішних висновків. Якщо запусків із території Білорусі немає, це не означає, що там не використовується обладнання для управління чи координації таких ударів, — пояснив він.

Білорусь розпочала ядерні навчання разом із Росією

Додаткове занепокоєння викликало повідомлення Міністерства оборони Білорусі про старт спільних із Росією навчань із відпрацювання застосування ядерної зброї.

Там заявили, що тренування проходять під керівництвом начальника Генерального штабу Білорусі Павла Муравейка. До них залучені підрозділи ракетних військ та авіації.

За офіційною інформацією, білоруські військові відпрацьовують:

доставку ядерних боєприпасів;

їхню підготовку до можливого застосування;

приховане переміщення;

виконання завдань із непідготовлених районів;

маневрування по всій території країни.

У Мінську стверджують, що навчання є плановими та нібито не спрямовані проти третіх країн.

Реакція МЗС України на ядерні навчання Білорусі

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні тренування становлять серйозну загрозу глобальній безпеці.

У відомстві наголосили, що такі дії порушують базові принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Українська дипломатія наголошує, що перетворення Білорусі на російський ядерний плацдарм біля кордонів НАТО створює небезпечний міжнародний прецедент.

У МЗС закликали міжнародних партнерів до посилення санкційного тиску на Москву й Мінськ та збільшення підтримки України.

Білорусь можуть глибше втягнути у війну

Ще 15 травня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Кремль намагається сильніше втягнути Білорусь у війну.

За словами глави держави, Росія може розглядати сценарій додаткових агресивних операцій саме з білоруської території.

— Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції – або проти Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч із Білоруссю, — казав президент.

Зеленський повідомляв, що вже доручив Силам оборони підготувати план реагування. Окремо він підкреслював, що Чернігівсько-Київський напрямок буде посилений.

Тож, на сьогодні ознак підготовки повномасштабного наступу з Білорусі немає.

Раніше ми писали, що майже 1500 осіб намагалися перетнути кордон з Білоруссю — читай в матеріалі статистику ДПСУ.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!