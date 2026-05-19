Наступление из Беларуси: в ОП сообщили, есть ли сейчас реальная угроза для Украины

Угроза с севера: стоит ли украинцам снова ждать наступления из Беларуси? Слухи о скоплении войск и возможном вторжении распространяются по сети, подпитываясь новостями о ядерных учениях РФ и Лукашенко. Украинское командование призывает сохранять спокойствие: прямо сейчас у россиян нет сил для прорыва.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса.

Наступление из Беларуси: есть ли сейчас реальная военная угроза

По его словам, Украина не имеет права недооценивать белорусское направление, ведь опыт 2022 года показал, что заверения Минска не гарантируют безопасности.

— До того момента, пока в Беларуси будет сохраняться лояльный к Путину режим, мы всегда будем рассматривать Беларусь как потенциальную угрозу. Мы помним события накануне полномасштабного вторжения, когда звучали заявления, что Беларусь никогда не нападет на Украину. Результат мы все помним, — подчеркнул Палиса.

В последние недели среди украинцев снова усилились опасения относительно возможного повторного вторжения с севера. Это связано с сообщениями о военной активности в Беларуси, а также с заявлениями о возможном втягивании режима Александра Лукашенко в войну.

Впрочем, Павел Палиса объяснил, что на данный момент у России нет достаточного ресурса для организации нового масштабного наступления с белорусского направления.

— Осуществить более-менее правдоподобную провокацию россиянам удастся только тогда, когда они соберут вменяемую группировку. Но, учитывая их потери и положение дел в целом на линии фронта, такой возможности сейчас я не вижу, — отметил генерал.

Это означает, что на данный момент непосредственных признаков подготовки наступления из Беларуси украинская сторона не наблюдает.

Почему Беларусь все равно остается потенциальной угрозой

Несмотря на отсутствие признаков немедленной атаки, угроза со стороны Беларуси остается. Палиса подчеркнул, что даже если российские ракеты или дроны не запускаются непосредственно с белорусской территории, Россия может использовать тамошнюю инфраструктуру для координации атак.

Он прокомментировал информацию о том, что во время одной из массированных атак российские беспилотники якобы обходили белорусское воздушное пространство.

— Я бы не делал таких поспешных выводов. Если запусков с территории Беларуси нет, это не значит, что там не используется оборудование для управления или координации таких ударов, — объяснил он.

Беларусь начала ядерные учения вместе с Россией

Дополнительное беспокойство вызвало сообщение Министерства обороны Беларуси о старте совместных с Россией учений по отработке применения ядерного оружия.

Там заявили, что тренировки проходят под руководством начальника Генерального штаба Беларуси Павла Муравейко. К ним привлечены подразделения ракетных войск и авиации.

По официальной информации, белорусские военные отрабатывают:

доставку ядерных боеприпасов;

их подготовку к возможному применению;

скрытое перемещение;

выполнение задач из неподготовленных районов;

маневрирование по всей территории страны.

В Минске утверждают, что учения являются плановыми и якобы не направлены против третьих стран.

Реакция МИД Украины на ядерные учения Беларуси

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные тренировки представляют серьезную угрозу глобальной безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия нарушают базовые принципы Договора о нераспространении ядерного оружия. Украинская дипломатия подчеркивает, что превращение Беларуси в российский ядерный плацдарм у границ НАТО создает опасный международный прецедент.

В МИД призвали международных партнеров к усилению санкционного давления на Москву и Минск и увеличению поддержки Украины.

Беларусь могут глубже втянуть в войну

Еще 15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Кремль пытается сильнее втянуть Беларусь в войну.

По словам главы государства, Россия может рассматривать сценарий дополнительных агрессивных операций именно с белорусской территории.

— Хотят значительно больше втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции – либо против Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, которые рядом с Беларусью, — говорил президент.

Зеленский сообщал, что уже поручил Силам обороны подготовить план реагирования. Отдельно он подчеркивал, что Черниговско-Киевское направление будет усилено.

Таким образом, на сегодняшний день признаков подготовки полномасштабного наступления из Беларуси нет.

